新华网 2026-08-05 11:43:36

美国发起的所谓“和平委员会”3日就以色列从加沙地带撤军方案改变说法。按照媒体解读，新的说法意味着以方撤军只会在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）解除武装之后开始，而不是同步进行。

美国发起的所谓“和平委员会”3日就以色列从加沙地带撤军方案改变说法。按照媒体解读，新的说法意味着以方撤军只会在巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）解除武装之后开始，而不是同步进行。

以总理内塔尼亚胡3日会晤“和平委员会”加沙高级代表姆拉德诺夫。“和平委员会”随后在社交媒体发表声明称，同以方“就共同目标达成共识”，在哈马斯完全解除武装后，加沙地带的以军将撤至“黄线”以外。

以色列《国土报》报道，“和平委员会”上周公布方案，要求哈马斯解除武装和以色列撤军同步、分阶段进行。该委员会3日起初在声明中说，以军将在哈马斯解除武装后“完全”撤至“黄线”外，这意味着撤军可以与解除武装同步进行。然而，几分钟后，声明措辞被修改，“完全”一词消失，意味着哈马斯必须先解除武装。

8月2日，在加沙城一处公寓楼，巴勒斯坦人查看以军空袭后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

“黄线”是以军根据加沙停火第一阶段协议所划设。“黄线”以东为以军控制区，约占加沙地带面积的53%；“黄线”以西由哈马斯控制，以军不再驻扎或开展行动。然而，停火生效以来，以军不断扩大控制区范围，现阶段控制加沙地带超过60%的土地。

哈马斯高级官员加齐·哈马德7月31日表示，哈马斯是否解除武装取决于以方撤军以及加沙重建的进展，如果以方不履行其义务，哈马斯将不会执行协议的任何部分。

哈马斯3日发表声明说，哈马斯及巴方其他派别仍承诺将履行第二阶段停火协议各项规定，正在等待姆拉德诺夫和斡旋方就已达成的协议内容给出“明确且正式”的说法。

按照“和平委员会”公布的方案，以色列应立即停止对加沙地带的空袭。然而，以军连日来继续空袭加沙，造成平民伤亡。

埃及、卡塔尔和土耳其3日发表联合声明，强烈谴责以方违反停火协议并持续侵犯加沙地带，破坏第二阶段停火协议的实施。

来 源：新华网

原标题： “和平委员会”改口 以军继续空袭加沙

记者 李明睿

本文转自：温州新闻网 66wz.com