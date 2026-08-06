温州日报 2026-08-06 08:17:00

昨天上午，省委常委、市委书记张振丰专题调研高水平建设健康温州工作。

温州网讯 昨天上午，省委常委、市委书记张振丰专题调研高水平建设健康温州工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实高水平建设健康浙江工作部署，深入推进现代化公共卫生体系、医疗服务体系和医疗保障体系建设，加快高水平建设健康温州，提升市域卫生健康现代化水平，为做强“一圈一极一中心”提供坚实支撑。

温州市体育运动医院构建了“中西医结合、防治康管全周期”运动创伤诊疗模式。张振丰察看医院建设运行、专业设施配备等情况，希望医院加强与高校、企业创新协同，深化学科共建、人才共育、设备共研，提升运动康复诊疗专业化、普惠化水平，加快打造国内知名、省内一流、特色鲜明、群众信赖和喜爱的体育运动医院，为发展体育事业、建设赛事之城提供坚强保障。

在浙南公共卫生紧急医疗救援基地，张振丰察看温州市应急医院（温医大附一医创面修复中心）、市疾控中心建设，听取公共卫生应急体系建设等工作汇报。他强调，要“平战”结合健全应急医疗体系，找准定位、发挥优势、凸显特色，高标准打造“医学高峰”，提升服务辐射面、行业影响力；要守牢公共卫生安全防线，紧盯季节性流行病、新发及常见传染病，强化监测预警、流调溯源、风险管控，筑牢公共卫生安全屏障。

完善基层医疗卫生服务体系，是落实分级诊疗的前提。张振丰来到瓯海娄桥街道社区卫生服务中心，与中心负责人、坐诊医生和患者交流，了解分级诊疗、慢性病智慧化管理等做法及成效，强调要紧扣群众多元化多层次需求，坚持软件硬件两手抓，提升基层首诊能力，提高患者转诊精准度、便捷度，推动家庭医生服务扩面提质，全力打造公共卫生的前沿哨点、分级诊疗的枢纽节点、便民就医的服务阵地。

医养结合是老年健康服务链条的关键一环。张振丰来到泰康之家瓯园，察看了解老年人长期护理保险政策落实情况，强调要深化“医康养护助”融合改革，放大政策叠加效应，减轻老年人康养医疗负担，推动养老护理行业专业规范发展。

张振丰在调研中强调，要紧盯目标强攻坚，更加注重完善体系、内涵发展、优质均衡、改革破题、创新赋能，为群众提供更加公平可及、系统连续、优质高效的健康服务。要夯实基层基础，推动优质医疗资源有序扩容下沉、区域均衡布局，迭代发展“固定+流动”巡回诊疗服务模式。要坚持需求导向，突出“一老一小一弱”重点群体，深化紧密型医联体建设，建好用好数智化转诊平台，让群众看病更加便捷高效。要强化科技赋能，加快医学领域“两新”深度融合，推进人工智能全面赋能卫生健康事业产业发展。

市领导陈应许、黄阳栩参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰调研高水平建设健康温州工作时强调

加快高水平建设健康温州 提升市域卫生健康现代化水平

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com