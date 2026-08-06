温州日报 2026-08-06 08:24:26

昨天，市委副书记、市长张文杰专题研究人工智能创新发展工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰专题研究人工智能创新发展工作。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于人工智能发展的重要论述，抢抓发展机遇，发挥特色优势，聚力重点突破，提速打造人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”，为加快建设创新温州、做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。

会上，市数据局（市人工智能局）、市发展改革委、市科技局、市住建局分别汇报有关工作情况。

张文杰指出，要强化规划引领，锚定战略定位，细化目标任务，找准主攻赛道，提速做强人工智能核心产业，加快形成千亿级人工智能产业集群。要夯实基础支撑，提速打造智能算力服务枢纽，建好用好AI运营中心，加强重点平台建设和发展空间保障。要加快主体集聚，持续发力引优育强，加快落地人工智能应用服务商和平台型、终端制造型企业，不断壮大人工智能企业梯队。要打造示范场景，坚持“一场景一专班”推进，聚焦供需匹配、效率跃升、技术高标、模式变革，推出一批高价值标杆应用。要优化创新生态，强化政策精准供给，深化政务服务改革创新，坚决筑牢安全屏障。要完善工作机制，加强统筹协调，强化考核激励，确保各项任务落地见效。

副市长王振勇参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰专题研究人工智能创新发展工作 抢抓机遇 重点突破

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com