温州各地围绕市委全会精神统一思想行动 实干开拓新局面 携手谱写新篇章

温州日报 2026-08-06 08:26:39

市委十三届十次全体（扩大）会议召开后，我市各地集中掀起学习贯彻市委全会精神热潮。大家一致表态，要坚决把思想和行动统一到市委的部署要求上来，把智慧和力量聚焦到落实落细“1361”思路举措上来，以创新激发活力、以实干开拓新局、以担当践行使命，携手谱写中国式现代化温州新篇章。

温州网讯 市委十三届十次全体（扩大）会议召开后，我市各地集中掀起学习贯彻市委全会精神热潮。大家一致表态，要坚决把思想和行动统一到市委的部署要求上来，把智慧和力量聚焦到落实落细“1361”思路举措上来，以创新激发活力、以实干开拓新局、以担当践行使命，携手谱写中国式现代化温州新篇章。

永嘉县召开县委常委会（扩大）会议，要求全县上下学深悟透市委全会精神，切实把思想和行动统一到市委重大决策部署上来，确保各项工作始终沿着正确方向前行。下步，永嘉要加快迈向经济强县，抓好数安港·永嘉港区、智能流体产业园等板块提能造峰，构建全生命周期生产性服务业链条，打造拥江发展重要制造业高地。聚力经济稳进提质，内外联动抓好招商引资，积极拓展中东、中亚等新兴市场，提速推进消费转型升级。抓好城市提能升级，建强发展轴，加快温福高铁杭温联络线、乐永青高速等大通道建设，适度超前谋划“六张网”项目。聚力拓宽共富路径，争创楠溪江国家5A级旅游景区，当好“雁楠飞仙海天游”廊道关键节点，推进基本公共服务一体化，让共同富裕更加可及可感。

文成县委常委会（扩大）会议召开，强调全县上下深入学习贯彻市委全会精神，守正创新、争先创优，真正把全会精神转化为建设更高水平“山水侨城”的强大动力。下步，文成将强化科技赋能，提升浙大文成大健康产业联合研究中心等平台能级，深化“AI+低空”等十大应用场景，培育人工智能领域专精特新企业。加速产业转型，提速亿航文成新质智造中心建设，投用民用无人机试飞运行基地，推动黄坦工业园区转型、白鹭洲水经济产业园扩容，培育十亿元级“土特产富”全产业链。提升开放能级，升级为侨服务“全球通”平台，建好文化“新三样”出海平台。深化城乡融合，提速大峃-黄坦同城化，推进飞云江流域三镇五乡一体化，加快省级重点村片区组团发展，进一步健全创新发展格局。

平阳县召开县委常委会会议，动员全县上下把学习贯彻市委全会精神作为当前一项重要政治任务，持续掀起宣传热潮，加速推动成果转化，努力为温州“万亿之城”再出发贡献更大力量。下步，平阳要抓创新、优生态，紧抓“一室一园一集群”和人工智能发展。抓产业、强集群，坚持工业强县和服务业兴县，加快构建现代化产业体系。抓改革、促开放，完善“3910”改革体系，融入高水平开放大局。抓强城、提能级，深入推进新一轮“强城行动”攻坚。抓缩差、增福祉，聚焦乡村振兴、富民增收、普惠共享，奋力缩小“三大差距”。抓文化、兴文旅，抓好“一红三南五里”，做优“15分钟品质文化生活圈”。抓治理、保平安，确保社会大局平安稳定，奋力交出“十五五”开局精彩答卷。

泰顺县委常委会会议召开，要求全县上下把思想和行动统一到市委全会精神上来，乘势而上开创新局，奋力交出“开局之年”高分答卷。下步，泰顺将聚力创新发展培育新动能，积极布局低空经济、商业航天等领域，大力推进创新主体培育。聚力经济运行激发新活力，持续打好招商引资、增资扩产组合拳，推动全域旅游提质发展。聚力城乡融合塑造新优势，加快发展轴、山地城市试点等建设，推进城市更新集成改革省级试点。聚力民生优享增进新福祉，坚持“五路并进”促增收，推动茶叶、杨梅等“土特产富”全链发展，推进基本公共服务一体化。聚力党建引领开创新局面，深入实施基层基础建设三年行动，刚性落实“重心下移、力量下沉”8条举措，进一步增进干群关系、提升治理效能。

苍南县召开县委常委会（扩大）会议暨全县上半年经济形势分析会，强调全县上下深入学习贯彻市委全会精神，推动各项工作争先进位，为高质量发展凝聚强大合力。下步，苍南要聚力创新苍南建设，深化教科人一体改革，高质量打造低空数智谷等特色孵化空间；聚力经济稳进提质，攻坚重大项目，深挖消费潜力，打好“稳拓调优”组合拳；聚力产业焕新发展，培育壮大清洁能源、人工智能等新兴产业，焕新升级塑料制品等传统产业；聚力城乡一体融合，提速发展轴建设，提升县城承载力，推动省级重点村组团片区发展；聚力文化高地建设，推进矾矿与海防文化活化，擦亮“无尽蓝绿·山海苍南”文旅品牌；聚力平安法治建设，持续抓好安全生产、防汛防台等工作，守牢安全发展底线。

龙港市迅速掀起学习传达温州市委全会精神热潮，研究部署贯彻措施，对标对表狠抓落实，推动全会精神入脑入心、走深走实。下步，龙港将激活现代产业竞争力，坚持“工业强市”战略不动摇，建成百万平方米大孵化器集群，壮大“3+3+3+N”现代产业集群。激活现代城市吸引力，实施“一轴一带一新城”新三年行动，推进95个“强城”重点项目，加快打造现代化拥江面海花园城市。激活现代治理内生力，迭代“五社联动”基层治理模式，开展“双下沉、双包联”督帮一体，力争省级平安市“七连创”。激活现代文明软实力，全员推进全国文明城市建设，一体推动全域文化品质、全民文明素养“双提升”，全面展示名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、名副其实的“改革名城·瓯越明珠”。

来 源：温州日报

原标题： 我市各地围绕市委全会精神统一思想行动 实干开拓新局面 携手谱写新篇章

记者 张睿 林思思 通讯员 卢博 包永强 张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com