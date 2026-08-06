温州晚报 2026-08-06 08:42:45

昨天，2026年温州市新时代文明实践项目展示交流活动在温州大学举行。

温州网讯 昨天，2026年温州市新时代文明实践项目展示交流活动在温州大学举行。本次活动由温州市精神文明建设办公室主办，温州市新时代文明实践学院承办，旨在搭建互学互鉴、交流提升平台，推广优秀项目经验，提升文明实践队伍业务素养，推动文明实践工作提质增效，提升城市文明程度，增强群众幸福感。

市文明办相关负责人介绍，本届展示交流活动呈现三方面特点：一是项目多、覆盖广，入围的44个项目从前期58个申报项目中脱颖而出，涵盖理论宣讲、助力共富、移风易俗、暖心服务、优质文化资源直达基层五个赛道；二是有特色、有亮点，每个项目都各具特色，不仅有“实践味”，还有“温州味”，代表了我市文明实践团队和项目的最高水准；三是能示范、能引领，此次活动作为枢纽型平台，既是检验成效的“赛马场”，也是交流互鉴的“大课堂”，更是推动工作的“加速器”。

温州市近年来持续深化拓展新时代文明实践三级体系建设，已建成新时代文明实践中心13个、新时代文明实践所185个、新时代文明实践站3658个，并延伸建立新时代文明实践点1058个。2024年，温州市精神文明建设指导中心与温州大学合作共建了全省首家新时代文明实践学院，通过校地合作不断探索构建温州文明实践的自主知识体系，孵化培育了一批切口小、辨识度高、感知度强的文明实践项目。

现场，各项目团队进行了8分钟的展示，内容涵盖助力共富、理论宣讲、移风易俗、暖心服务等方面，通过图片、视频展现基层文明实践队伍的风采，展示百姓喜闻乐见的文明实践方式。活动评选出了“精品”项目和“优秀”项目等奖项，并将进行推广和孵化。

市文明办相关负责人表示，希望通过项目化、体系化、品牌化运作，实现文明实践从“大水漫灌”到“精准滴灌”的转变，推动新时代文明实践阵地用起来、服务优起来、活动火起来、人气聚起来，将文明的暖意传递到千家万户。

来 源：温州晚报

原标题： 2026年温州市新时代文明实践项目展示交流活动举行

将文明的暖意传递到千家万户

记者 林邦彦

本文转自：温州新闻网 66wz.com