温州日报 2026-08-06 09:07:47

8月4日下午，温州市“一线应答”基层新闻发布计划第四期走进洞头东沙不夜港海创空间。翁玲玲和童艳艳与上岛创业青年、海岛游客、本地文旅从业者以及线上网友一同，开启了一场关于“上岛怎么玩、怎么留”的对话。

温州网讯 8月4日下午，温州市“一线应答”基层新闻发布计划第四期走进洞头东沙不夜港海创空间。洞头区文广旅体局旅发中心主任翁玲玲和洞头区人力社保局副局长、新闻发言人童艳艳，与上岛创业青年、海岛游客、本地文旅从业者以及线上网友一同，开启了一场关于“上岛怎么玩、怎么留”的对话。

“一线应答”是温州市政府新闻办今年创新推出的基层新闻发布计划，自4月启动以来，已上线四期直播，累计吸引超10万人次观看，以“群众点题、基层解困、现场发布、双向互动”为核心理念，打破传统新闻发布“我说你听”的单向模式。这是该活动首次走进海岛洞头，同时首次采用“线下实景发布+线上同步直播”形式。

直播一开始，翁玲玲重点介绍了洞头新推出的“小养五日计划”。“我们洞头很小，但风景很美。”翁玲玲说，这五日的核心是“养”——养心、养肺、养神、养眼、养胃，对应五种度假体验：日出日落、海上烟花秀的浪漫仪式感，骑行漫游、海上运动的畅快感，民宿躺平的松弛治愈感，山海美景旅拍的满足感，最后再用一顿海鲜大餐收尾。

怎么玩得不一样？翁玲玲说，洞头今年新组建“拾光伙伴”队伍，首批有20多位土生土长的岛民，有擅长拍照的、爱赶海的，还有渔家厨娘、民宿主理人等。拾光伙伴会像朋友一样，带着同频游客去解锁更多小众点位和更深度的玩法。

玩着玩着想留下来，怎么办？童艳艳介绍，洞头推出“青年上岛计划”，为青年准备6个海创空间、超1500个共享工位。针对初来乍到的青年，提供最长7天免费食宿体验。“青村108大队”适合边生活边做事的人；“LIHO东屏”适合有清晰方向、需要深度打磨的项目；“青旅流星雨”面向高校毕业班学生，低成本起步；“鹿西岛主计划”主打离岛创业；“东沙不夜港”偏向影视文创团队；“归潮·海创空间”则专门面向回乡的洞头籍青年。

多位上岛创业青年现场做分享。东屏街道乡村CEO、LIHO东屏海创空间主理人徐志鹏从新疆返乡，2024年开始做创业孵化，这两年帮助街道引入二次元、宠物经济、文创、海上运动等新业态，能给家乡带来新变化，让他成就感满满。

当天直播互动留言达600多条，涵盖文旅、交通、创业就业、美食、研学等方方面面。这场开在海边的发布会，如同一封“海上花园”邀请函，递到了每个向往大海的年轻人心里。

来 源：温州日报

原标题： 聊夏天怎么玩，年轻人怎么留 “一线应答”首次走进海岛洞头

记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com