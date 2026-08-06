温州日报 2026-08-06 09:07:48

一个看似低门槛、谁都能做的传统产业，凭什么延续至今？数字浪潮席卷下，“无纸化时代”悄然而至，腾蛟的笔记本产业又将去往何方？近日，记者走进腾蛟的车间、园区与街巷，实地探访这本小册子的转型进阶之路。

温州网讯 车进平阳县腾蛟镇，城中路两旁的店铺招牌像是商量好的——文具店、印业厂、笔记本定制铺，挨挨挤挤连成片。这座户籍人口约7万、常住人口不到5万的小镇，“长”出了700多家笔记本上下游企业，去年行业整体产值35亿元，规上企业产值突破8亿元。2023年，“中国笔记本之乡”的牌子，落在了腾蛟。

一个看似低门槛、谁都能做的传统产业，凭什么延续至今？数字浪潮席卷下，“无纸化时代”悄然而至，腾蛟的笔记本产业又将去往何方？近日，记者走进腾蛟的车间、园区与街巷，实地探访这本小册子的转型进阶之路。

一条进阶路

往文创和海外走

利百加公司总经理周庆是土生土长的腾蛟人，也是行业里的二代经营者。接手家族生意十余年来，产业赛道几经调整：从父辈起步的组合包装，到红火一时的台挂历，再受市场政策影响主动转型，最终锚定笔记本主业深耕。

“不能只守着国内做代工。”这是周庆接班后最笃定的判断。企业早早蹚出两条转型路：一条往文创走；一条往海外走。

早在2017年，利百加就在杭州组建设计团队，拿下史努比等国际IP授权，产品从单一笔记本延伸到“痛包”、创意笔等文创周边，还跻身名创优品前100名核心供应商。海外市场同样稳步布局。目前，企业50%的产品销往境外，越南工厂已投产一年多，主要供应美国市场。

在腾蛟镇南陀工业生产基地，“利百加”的新厂区正在抓紧装修。该项目位于北港文化创意产业园范围内，总建筑面积约8.6万平方米，是企业扩能升级的核心载体。一期投入5000万元引入智能生产线、机械臂与两套智能立库，全面投用后员工规模将达500人。“年底就能搬进来，三年后产值预计能到5个亿。”周庆说。

单家企业跑得快，还要带着行业一起跑。去年，平阳县文化用品行业协会成立，周庆当选首任会长。协会成立后，联合镇政府共同争取，将中国文教体育用品协会纸品本册专业委员会年会落地在腾蛟镇举办，晨光、广博等百余家全国头部企业齐聚，既拓了销路，也亮了招牌。

协会的动作还在持续：常态化开展电商税务合规培训，帮企业规避经营风险；计划今年9月组团赴东南亚考察，集体开拓海外新市场。在周庆看来，腾蛟笔记本产业要突围，就得走“品牌+出海+AI”的路子。

一盘协同棋

把产业链串在本地

如果说龙头企业在往价值链高端攀，量大面广的中小企业，则靠着完整产业链守住了立身之本。

平阳县科胜印务有限公司负责人吴加沙在行业里摸爬滚打了十五六年，从夫妻店一步步做起，今年产值有望冲刺3000万元。他坦言，能拿下德国超市的长期订单，靠的不是独门技术，而是腾蛟独有的产业配套效率。

“纸张、皮革、五金配件，本地全都能配齐。今天确认的订单，明天就能发货。”吴加沙算了笔账，外地企业光采购原材料就要耗上两三天，腾蛟企业靠就地配套，交付时效至少快三天。哪怕是每一页内容都不同的高定款，也能快速落地。

今年6月，“科胜”上线了一条投资200多万元的柔印冷胶联动生产线。新设备不仅运转速度更快、成品平整度更高，还能生产2.5厘米厚的笔记本，补上了高端定制的产能短板。这样的技改投入，企业还能拿到政府10%的补助。

同行之间也不是单打独斗。吴加沙说，旺季订单赶不过来的时候，大家会互相调剂代工。产业链上下游拧成一股绳，是腾蛟笔记本产业能持续生长的隐秘根基。

传统产业的新鲜活力，还来自于新生代创业者的加入。80后李正沟是平阳水头镇人，之前做手机行业，2020年跨界扎进笔记本赛道，创办了温州星博文具有限公司。

短短五年里，“星博”从500平方米的小作坊，做到了今年预计销售额7000万元的规模，团队扩充到80多人。李正沟的打法很明确：抓电商风口，走爆款路线。该企业还在义乌设有运营团队，抖音、淘宝、拼多多、亚马逊全平台布局。一款“存钱记账本”在抖音卖出几十万册，成了现象级爆款。依托本地产业链配套，100本的小额定制订单当天就能发货，精准匹配电商快反需求。

“国内电商增长空间逐步收窄，增量在海外。”李正沟告诉记者，目前，企业外贸占比约30%，明年计划去印尼、巴西等新兴市场参展，把海外份额提至四成。李正沟笃定，随着海外市场布局加快，企业产值规模还将稳步提升。

一张生态网

让小镇接轨大市场

产业向上生长，离不开政府的托底与引导。腾蛟镇常务副镇长郑祥壬介绍，当地一方面向上争取土地指标，保障聚创智造等重点项目落地，同时规划建设小微园，可提供12万平方米产业空间，引导分散的家庭作坊入园规范发展；另一方面出资打造统一VI公共品牌，组织企业抱团参展，扩大区域影响力。

绿色转型也走在全县前列。2023年，腾蛟全镇印刷行业全面完成水性油墨替代，从源头解决VOCs污染问题，原有废气处理设施全部拆除，既实现环保达标，又消除了安全隐患。

一本笔记本，还串起了共富链条。全镇超1.5万人从事相关产业，不少中老年居民在家就能做组装加工，月收入四五千元是常态。当地还打造了文创电商选品中心与青创空间，入驻二三十支青年创业团队，提供货源、发货、售后全链条支持。

眼下，腾蛟南陀工业生产基地、北港文化创意产业园建设加快推进。小微园项目也将于明年上半年启动，全镇笔记本产业正朝着智造升级、文创赋能、出海拓市的方向稳步进阶。

来 源：温州日报

原标题： 一本笔记本的突围

记者 陈圆圆 平阳融媒记者 赵哲璐 孙慧慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com