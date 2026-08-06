温州日报 2026-08-06 09:06:18

连日来，永嘉昆剧团排练厅里锣鼓正酣。刚捧回第四届“松庭龙吟”全国竹笛邀请赛青年B组金奖的余雁南，已经回到伴奏席，为日常排练托腔保调。

温州网讯 连日来，永嘉昆剧团排练厅里锣鼓正酣。刚捧回第四届“松庭龙吟”全国竹笛邀请赛青年B组金奖的余雁南，已经回到伴奏席，为日常排练托腔保调。下月，她与32名同伴即将从浙江艺术职业学院正式毕业——这届“订单式委培”学员的集体归团，标志着古老永昆第六代传承人全面上岗。

“我用昆笛的吹法去‘唱’民乐。”说起夺金秘诀，余雁南这样形容。永昆笛乐藏着“以笛代腔”的草昆基因，老一辈甚至有喉头出声的“肉笛”绝学。余雁南这代传人虽不再刻意模拟喉音，却将气震音与颤、叠、赠、打的技法化入指尖，让冰冷竹管生出人声的粗粝与温度。正是这份“人声入笛”的追求，让一曲《婺江欢歌》技惊四座，打动了评委。

一枚全国金奖背后，是一场只许成功的人才保卫战。永嘉昆剧团作为全国八大昆曲院团中唯一的县级团，一旦断代，剧种便不复存在。2020年，剧团与浙江艺术职业学院精准锁定33名好苗子，开设“订单式委培、现代学徒制”永昆班——缺什么行当，就定向磨炼什么人才，余雁南正是器乐方向三人之一。

如今，这批学员已在去年8月入团实习，从《罗衫记》一路排演至今。剧团团长徐律透露，团里将提供11个事业编名额，其余以企业签约方式留下，“一个都不能少”。不日，他们将全员投入青春版《白蛇传》排练，用六年所学托举毕业大戏。古老南戏文脉，正在排练厅的铿锵锣鼓里，续上最年轻的一口气。

来 源：温州日报

原标题： 永昆委培生余雁南捧回全国竹笛金奖

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com