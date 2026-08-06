温州日报 2026-08-06 09:07:36

今年上半年，乐清变压器出口4.7亿元，同比增长20.8%，占浙江省变压器出口总额的16%。

温州网讯 近日，记者从温州海关驻乐清办事处获悉，今年上半年，乐清变压器出口4.7亿元，同比增长20.8%，占浙江省变压器出口总额的16%。其中，低压变压器出口加快向非洲、中东等新兴市场延伸，出口分别增长50.3%和26.9%。

强劲的出口数据背后，是乐清电气产业智能制造的硬核实力。走进弘乐集团有限公司生产车间，智能化生产线高速运转，一批批适配多国技术标准、节能环保、低噪音的新型变压器产品，完成全流程检测与封装，陆续发往全球各地。“我们的环保型变压器，主要用于智能电网、新能源、核电等重点领域。得益于海关和乐清市商务局等部门在归类、原产地等业务上的精准指导，今年上半年我们出口额同比增长近15%。”弘乐集团总经理冯俊峰说。

作为电力设备细分核心产品，变压器出口长期面临诸多行业难题。由于各国电力技术标准不一、产品定制型号繁杂、技术性壁垒多，导致变压器出口归类申报难度大，加之高端硅钢片、高端绝缘配件等核心进口原料采购成本高昂、资金占用量大，降本增效、提速通关，已成为企业扩大出口规模、角逐国际高端市场的核心诉求。

“我们借助‘红船企航’服务平台，实时推送RCEP等自贸协定优惠政策、各国电气产品准入标准、认证新规及国外通报预警。今年以来，通过原产地审签等业务累计助力辖区变压器出口减免关税超千万元，大幅提升‘乐清智造’国际竞争力。”温州海关驻乐清办事处业务一科科长朱培红说。同时，温州海关以AEO信用培育为抓手，联动乐清市商务局等部门，组建专家团队深入企业，指导其按高级认证标准强化内控，助力企业开拓国际高端市场。

正是这种“一对一”的精准滴灌，助力一批乐清企业成功跻身AEO行列，“走出去”的步伐愈发稳健。如正泰电器自获评海关AEO高级认证以来，为全球140多个国家和地区提供专业的产品和系统的解决方案，去年出口额同比增长约8%。“依托AEO互认便利，我们的货物通关速度变快、物流周期缩短，既保障了海外订单高效履约，也提升了企业全球品牌认可度与市场竞争力，今年以来对20余个国家出口明显增长。”正泰电器海外业务中心负责人郑和介绍。

下一步，温州海关、乐清市商务局等部门将持续聚焦电力优势产业，从通关便利、政策赋能等方面靶向发力，推动乐清变压器产业从“产品出海”加速向“技术出海、品牌出海”升级，为乐清外贸高质量发展注入强劲动能。

来 源：温州日报

原标题： 上半年出口额增长超20% 乐清变压器智造深耕全球

乐清融媒记者 孔丽琴 通讯员 金好悦

本文转自：温州新闻网 66wz.com