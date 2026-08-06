天越热，它们开得越灿烂！盛夏温州美如画

温州日报 2026-08-06 09:11:46

盛夏酷暑，当不少草木在热浪中无精打采时，有些植物花卉却逆势盛放，越经骄阳越明艳，街头、公园遍地花开，为市民送上独一份的夏日景致。

温州网讯 盛夏酷暑，当不少草木在热浪中无精打采时，有些植物花卉却逆势盛放，越经骄阳越明艳，街头、公园遍地花开，为市民送上独一份的夏日景致。

紫薇：满城花廊次第绽放

八月热浪翻涌，市区20多条城市干道迎来紫薇绽放的盛景。南浦路、府东路、市府路、新城大道等路段共2300多株紫薇连成彩色花廊，玫红、纯白、粉紫花簇缀满枝头，车流穿行其间，满目鲜活浪漫。

热浪翻涌，市区20多条城市干道迎来紫薇绽放盛景。鹿城园林绿化管理中心供图

紫薇又称“百日红”，耐旱耐晒，花期从7月持续至10月，南宋杨万里“谁道花红无百日，紫薇长放半年花。”正是它的写照。温州除了传统紫薇品种外，近年来还引种红火箭、天鹅绒等新优紫薇，花色层次更加丰富。烈日之下繁花不蔫，一路繁花为通勤道路撑起温柔花荫，成为酷暑里的热烈生机。

千日红：绒毯铺展不惧酷暑

日前，马鞍池公园6000多平方米、20万株千日红迎来高光花期，整片草地如同铺就了大片粉紫色丝绒，圆滚滚的花球紧实饱满，触感偏硬，看似假花，却有着不惧酷暑的韧劲。

马鞍池公园的千日红绽放。鹿城园林绿化管理中心供图

正午烈日越毒辣，千日红色泽越鲜亮；斜阳笼罩时，又晕开一层暖橙柔光。市民所见艳丽的“花瓣”实际是苞片，即便花朵凋零，苞片也长久不褪色，“千日红”之名由此而来。这片花海自六月初绽放，在三伏天迎来最美时刻，不畏惧高温暴晒，默默舒展繁花，藏着“不惧燥热、从容盛放”的独特力量，是夏日公园里极具氛围感的打卡地。

蓝雪花：蓝紫花墙消暑送清凉

如果说紫薇、千日红是盛夏热烈的“火焰”，那么翠微山公园的蓝雪花便是酷暑专属的治愈清凉。园内步道、休憩节点处的成片花墙全面绽放，层层蓝紫色花穗如烟似雾，搭配山林浓绿，一眼便能抚平夏日燥热。

热浪翻涌，市区20多条城市干道迎来紫薇绽放盛景。鹿城园林绿化管理中心供图

蓝雪花花量大、花期绵长，适配夏日绿化造景，经过多年精细化养护，今年长势喜人，随手一拍都是氛围感大片。不少市民和摄影爱好者专程前来打卡，盛花期将持续至夏末，在家门口就能邂逅一片清爽蓝雾，感受独属于盛夏的温柔浪漫。

来 源：温州日报

原标题： 天越热，它们开得越热烈 夏花绚烂，铺就盛夏多彩画卷

记者 夏婕妤 通讯员 汪玲玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com