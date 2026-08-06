温州日报 2026-08-06 09:12:57

近日，苍南县公安局治安管理大队经缜密侦查，成功侦破一起利用网络平台经营“地下六合彩”开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人6名。

温州网讯 想靠赌博一夜暴富，最终只会满盘皆输。近日，苍南县公安局治安管理大队经缜密侦查，成功侦破一起利用网络平台经营“地下六合彩”开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人6名，其中郭某等3名核心成员已被依法批准逮捕，有力打击了辖区网络赌博违法犯罪的嚣张气焰。

今年2月上旬，苍南县公安局在日常工作中接到群众举报，反映在宜山、钱库一带有人长期私下招揽街坊邻里参与“地下六合彩”赌博。举报人称，参赌人员覆盖面广、每日投注交易频繁，不少村民因此亏空积蓄，严重败坏了当地乡风民风。接报后，苍南县公安局迅速组建专项侦办小组开展落地核查。

经查，民警发现该团伙反侦查意识极强，上下线仅靠熟人关系维系。团伙集中在夜间及开奖时段对接码单，线下人员居住分散，常规走访难以获取有效证据。

为全链条打击，专案组连续多日攻坚，推进线下走访排摸、线上数据研判等工作，层层剥离外围线索，最终锁定以核心庄家郭某为首的犯罪团伙。在掌握郭某为首的犯罪团伙证据后，专案组结合该团伙的活动轨迹，集结50余名警力在苍南、龙港、平阳等地开展集中统一收网行动，成功将核心庄家郭某及5名核心下线全部抓获归案。

经审讯，犯罪嫌疑人郭某在自身参与赌博过程中，感觉六合彩来钱快，产生参照澳门六合彩开奖结果，自己坐庄收取他人押注的想法，并拉拢同为六合彩赌客的黄某、宋某等人。自2025年下半年起，该团伙便依托聊天软件工具，在宜山、钱库等乡镇区域发展下线收单人员，依靠熟人私下推介，形成了一条“庄家统筹操盘—下线代收码单—村民线下投注”的成熟赌博组织链条。

经全面核查核算，该团伙累计收取赌资500余万元，其中20名参赌人员人均亏损10余万元，不少群众耗尽多年积蓄，滋生大量家庭矛盾与邻里纠纷，社会危害极大。

警方提醒，“地下六合彩”是法律明令禁止的赌博活动，不存在任何中奖规律，所有所谓“内部特码”均为庄家设下的骗局。无论是购买投注，还是帮忙收单、发展下线，均涉嫌违法犯罪。广大市民若发现地下六合彩、网络赌博相关线索，请及时向公安机关举报。

来 源：温州日报

原标题： 苍南警方破获网络“地下六合彩”案

记者 杜一川 通讯员 陈荣威

本文转自：温州新闻网 66wz.com