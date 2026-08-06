温州日报 2026-08-06 09:14:04

一边销售来路不明的商品，一边伪造公章、鉴定书，甚至“P”出市场监督管理局的“行政处罚决定书”恶意投诉同行——自导自演式“打假”，最终把自己“打”进了监狱。

温州网讯 一边销售来路不明的商品，一边伪造公章、鉴定书，甚至“P”出市场监督管理局的“行政处罚决定书”恶意投诉同行——自导自演式“打假”，最终把自己“打”进了监狱。近日，乐清市人民法院审结一起变造国家机关公文、伪造公司印章的刑事案件，对被告人吴某数罪并罚，判处有期徒刑八个月，并处罚金7000元。

2025年，淘宝平台在处理投诉件时，发现9个固定账号投诉销售某品牌五金产品的上百个商家累计达千余次，其投诉时提供的授权委托书、鉴定报告、行政处罚决定书等材料系伪造或变造。经IP地址及注册手机号溯源，确认账号使用人均为吴某。平台随即向公安机关报案。

经调查，2022年以来，吴某伙同他人，使用多个淘宝账户销售来源不明的标有多家知名品牌商标的五金产品。为干扰同品牌低价卖家经营、提升自家销量，吴某动起“歪脑筋”。2024年下半年起，吴某在网上找人伪造了5枚知名品牌的公司印章，制作了大量虚假的鉴定文书，并“P”图3份市场监督管理局出具的“行政处罚决定书”。

随后，吴某利用上述伪造的材料，向平台发起投诉，声称这些商家销售的产品侵权，并以相应品牌的名义向相关商家“打假”。受其投诉影响，相关商家的店铺产品链接被平台下架或限制交易，正常经营活动受到严重干扰。

法院经审理认为，被告人吴某变造国家机关公文，其行为已构成变造国家机关公文罪；伪造公司、企业印章，其行为已构成伪造公司、企业印章罪。综合考虑其犯罪事实、情节、危害后果及被告人悔罪表现，作出如上判决。

法官提醒：网络平台不是“法外之地”，任何违法犯罪行为，都必将被依法严惩。平台投诉机制是维护网络交易市场秩序的“防火墙”，不应沦为恶意竞争的“工具”。网络平台亦应加强对投诉材料的审核把关，为经营主体营造稳定、公平、透明、可预期的网络环境。

来 源：温州日报

原标题： 变造国家机关公文投诉同行 自导自演“打假”终酿苦果

通讯员 倪慧铭 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com