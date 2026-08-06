温州晚报 2026-08-06 09:28:32

自梧田老街2023年9月28日开街以来，每天都有一支队伍夜巡“查漏补缺”，风雨无阻，从未间断。

温州网讯 8月3日晚7时，梧田老街灯火初上，瓯海区梧田街道十里河社区党群服务中心走出一队“红马甲”，没有扩音器，没有整队口令，每个人默契地走成一队，悄然融入老街的街巷深处。

对这支巡逻队来说，夜巡是每天的日常。自梧田老街2023年9月28日开街以来，1044个夜晚，风雨无阻，从未间断。

绕老街和居民区“查漏补缺”

傍晚6时50分，记者看到“红马甲”已经来了不少。签到、领装备，十来个党员志愿者、群众加上郑粽海、陈颖、陈凯炜三名社区工作人员，一共十五个人。

社工陈颖向记者展示8月排班表：“每周一巡逻队人数最多，书记带队，不巧的是，今天书记要处理小区纠纷，不能参加，但不管哪天夜巡，至少都有两三名社工，雷打不动。”

到了七时整，一行人出发，巡逻线路相对固定，从社区中心向西，绕过盛悦云邸小区，拐进老街主街，沿水系把老街和周边居民区“画”一个圈，全程约1.3公里，30分钟左右。

走完一圈就结束了？陈颖摇头：“走完一圈，志愿者可以离开，社工继续走第二圈、第三圈，一直巡到九时半下班。”水系、河岸、背街小巷、商铺后门，全覆盖、无死角，每一处都得走到。

对他们来说，白天工作繁重，网格排查、处理邻里矛盾，夜巡反倒成了“查漏补缺”的时间，夜间突发状况能第一时间发现。

“辖区治安其实挺好，偷盗很少，恶性案件基本没有。”党委委员郑粽海说，“都是琐碎小事，但晚上队伍走出来，群众看见‘红马甲’在，心里就踏实。”

将商铺和河岸盯得最紧

郑粽海走在最前面，时不时介绍起沿街商铺的情况。他是这条街的“女婿”，妻子娘家就在附近，老街于他，天然多了一层亲近。去年8月，他调到十里河社区，到今天刚好一年。这一年的夜巡，让他把这条1.3公里的路走出了感情。“一年逛的‘街’，比半辈子都多。”

夜巡最主要的，是安全和秩序。遇到最多的是问路，外地游客举着手机导航在桥头打转，找不到商铺或厕所，帮忙指路，有时也会遇上小孩走失，帮忙联系派出所寻人，更多的是，发现路面垃圾堆了、沿河栏杆松了、路灯不亮了，队员们蹲下来拍张照，反映给老街运营公司来处理。

老街商铺和河岸，是盯得最紧的地方。

晚上7时15分，记者跟随队伍拐进一条沿河步道，看到一支龙舟队在河道上划过。

眼下正是夏季，水上活动较多。巡逻队站在岸上，眼睛跟着船走，数人数，看救生衣，发现有光膀子的赶紧招手喊。“他们图凉快，救生衣都不穿，我们就得劝阻。”郑粽海说。遇到不配合的，劝不住就上报，好在大多数群众都听劝。

节假日，河面巡逻更是重点，端午龙舟活动期间要在河边连续值守4个小时，最晚至22时，端午龙舟、正月五花龙灯民俗活动，人流量大到全员加班值守。“端午在河边一站就是4个小时，看龙舟的人多，得一直盯着。”郑粽海说。

陈颖印象很深的一件事：今年年初，一名游客看水上表演时，手机掉进五六米深的河道里，路人帮忙报警，派出所联合社区一起下河捞。

“夜巡”队伍会一直走下去

再次绕回主街，夜更深了，游客反而更多。桥边的灯笼、河岸的灯带、老建筑的轮廓全倒映在水面上，不少人穿着汉服，举着手机拍照。

人多了，巡逻的脚步不得不放缓，但队员们都打心底开心。陈颖对记者说：“你没见过以前的老街，改造前全是破旧民房，路也窄。现在保留了老建筑的样子，但人气一天比一天旺。”

梧田老街有着1600余年历史，曾是温州塘河水乡最具代表性的区域之一。2020年启动改造，如今，6万多平方米的文旅商业街区已成为集时尚购物、休闲娱乐、文创非遗于一体的温州城市文化新地标。

巡逻队见证了开街后的每一个客流高峰。五一、国庆、春节，道路堵得走不动；遇到元宵节、正月五花龙灯等民俗活动，人流量大到全员加班值守。据统计，从2023年试运营至今，梧田老街累计接待游客已近4000万人次。

社区也在想办法引流，对接区里的文旅活动、办歌唱和舞蹈比赛、吸引网红来打卡，下一步还计划落地研学类活动。“商户生意好了，我们才觉得工作没白做。”陈颖说。

但人多了，琐事也多了。噪音投诉、游客磕碰、消费纠纷，都找上门。碰到物业处理不了的，巡逻队联合公安一起上门。平安综合体的高清监控覆盖整条老街，常驻民警、辅警、义警随时配合，“警社联动”在这里已经成了机制。

夜幕下的梧田老街，灯笼摇曳，人流如织。十里河社区党委书记谷建胜说：“社区工作千头万绪，但每晚的夜巡雷打不动。群众看见‘红马甲’在，心里就踏实，这就是我们坚持的意义。老街火了，治理更要跟上，这支队伍就会一直走下去。”

来 源：温州晚报

原标题： 梧田老街自开街以来，每天都有一支队伍夜巡“查漏补缺”

“看见红马甲，心里就踏实”

记者 许雅晶 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com