瑞安市委召开市级各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表座谈会

瑞安发布 2026-08-06 10:14:41

8月5日，瑞安市委书记李剑锋主持召开市级各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表座谈会，征求对市委十五届十次全会报告（征求意见稿）的意见建议，集众智、聚众力，进一步完善报告文本。

8月5日，瑞安市委书记李剑锋主持召开市级各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表座谈会，征求对市委十五届十次全会报告（征求意见稿）的意见建议，集众智、聚众力，进一步完善报告文本。瑞安市委常委、统战部部长林圣赞等参加会议。

会上，各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表紧扣全会报告，开门见山直奔主题，就企业创新赋能、产业提质升级、共同富裕推进、文旅融合发展、文化品质提升、教育事业提质等重点领域积极建言献策。

“大家提出的建议非常中肯、很有见地。”李剑锋边听边记，不时与大家深入交流探讨。他要求有关部门认真梳理意见建议，充分吸收到报告中，落实到下一步工作上。

李剑锋介绍了上半年全市经济社会发展情况。今年以来，我市全面对标习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体部署、温州市委“1361”思路举措，全面掀起“五争五比”攻坚热潮，“两新”融合有成效，项目攻坚有力度，改革开放有亮点，共富先行有突破，党的建设扎实推进，全市各项事业保持良好发展态势。

李剑锋希望瑞安市各界党外人士始终坚守初心使命、发挥独特优势，主动融入全市发展大局。要强化政治引领，深入学习强共识，在围绕中心中抓好落实，在对标对表中加强自身建设，做到“入心且见行”；要全力服务大局，深入一线调研，精准建言献策，有效开展监督，做到“有力更有为”；要广泛凝聚共识，既要帮着宣传推介、助力瑞安发展，也要帮着协调关系、化解群众矛盾，做到“同频又共振”。瑞安市委将把落实多党合作和政治协商制度、巩固爱国统一战线作为推进高质量发展的重要抓手，进一步建立健全合作机制、畅通联系沟通渠道，为瑞安市各民主党派、工商联和无党派人士履行职能、发挥作用创造更好条件，凝聚起瑞安市上下携手奋进、共促发展的强大合力。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委召开市级各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表座谈会

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com