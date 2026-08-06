永嘉发布 2026-08-06 10:14:41

8月5日，永嘉县委召开政协专题协商会，征求对县委十四届十次全会报告的意见建议。

8月5日，永嘉县委召开政协专题协商会，征求对县委十四届十次全会报告的意见建议。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话，永嘉县政协主席王晓雄，永嘉县政协副主席郑碧碧、朱佩珍、金晓波、汪长新参加会议。

会上，永嘉县委办汇报了县委十四届十次全会报告的起草情况。与会政协委员代表纷纷围绕地下管网建管维护、民营经济发展、泵阀产业升级、AI人才、法治建设等提出意见和建议。

在认真听取发言后，吴呈钱对政协委员积极建言献策表示感谢，他表示，各位委员紧扣县委中心工作与决策部署，从各自领域提出了许多高质量的意见建议，对完善全会报告、谋划未来发展具有重要参考价值，报告起草组要逐条梳理、深入研究、充分吸纳。

吴呈钱强调，刚刚结束的市委全会，明确了“推动永嘉从调出县向经济强县”迈进，标志着永嘉又一次站上重整行装再出发的历史节点，我们必须在创新永嘉全面成势、工业大县勇挑大梁、共同富裕先行示范、社会治理强基提能四个方面突破，推动创新永嘉从起势到全面成势，加快建设经济强县。希望广大政协委员充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，与县委同心同向、同题共答，聚焦创新永嘉建设、“4+3+N”产业集群培育、城乡一体融合等重大课题，深入开展政治协商、民主监督、参政议政，在服务中心大局上建睿智之言、献务实之策、聚奋进之力，以高质量履职服务高质量发展。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委召开政协专题协商会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com