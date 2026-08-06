温州都市报 2026-08-06 09:40:29

本次浙BA瓯越市集打破单一体育赛事边界，以篮球赛事流量赋能夜间市集经济，串联餐饮、饮品、农特产品、非遗文创多元业态，打通体育、文旅、商贸融合发展路径，依靠沉浸式观赛体验、丰富特色供给、惠民促销活动，持续释放夏日夜间消费潜力。

温州网讯 晚风消暑，篮球燃情。8月5日17时至22时，由温州市体育局、市商务局、市文旅局联合打造的浙BA瓯越市集在温州市体育中心南广场热闹开市，与体育馆内火热开赛的浙BA温州预选赛形成场内竞技、场外狂欢的联动场景，以体育赛事为纽带，融合美食、文创、演艺、特色商贸，全方位激活夏日夜间消费市场。本次市集为期三天，8月5日至7日每日17时至22时举办。

美食消费是本次市集核心亮点。活动集结70余家本土品牌、网红商户与非遗美食传承人，汇聚温州各县（市、区）特色风味，一站式集齐山海地道滋味。不少商户推出免费试吃活动和力度十足的促销活动，市民手持牙签便可尝遍各地风味，不少游客直言“空腹而来，满载而归”。

市集兼顾全年龄段消费需求，非遗文创板块人气高涨。非遗糖塑、吹糖人等摊位吸引众多孩童驻足体验；瓯忆文化博物馆瓷器、鳄鱼日记手工娃娃等文创好物精准击中年轻消费群体喜好。体育赛事+非遗文创的组合，丰富了夜间消费业态，拓宽消费场景。

8月7日19:30，苍南队与瑞安队将迎来浙BA温州赛区巅峰对决，争夺新一届“温州王”。在本次三天的市集活动中，10多家苍南本土商户集体到场助力家乡球队，为市集带来苍南鱼饼、肉燕、海苔饼、九层糕、月饼等各类特色农产、水产、糕点，借赛事流量推介县域特色产品。

本次浙BA瓯越市集打破单一体育赛事边界，以篮球赛事流量赋能夜间市集经济，串联餐饮、饮品、农特产品、非遗文创多元业态，打通体育、文旅、商贸融合发展路径，依靠沉浸式观赛体验、丰富特色供给、惠民促销活动，持续释放夏日夜间消费潜力。

来 源：温州都市报

原标题： 浙BA瓯越市集点燃夏日体育消费热潮

记者 毛毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com