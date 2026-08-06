温州都市报 2026-08-06 09:40:04

5月15日，徒步者阿坚从四川雅安启程，沿着G318川藏线徒步前往拉萨，路程近2000公里。截至8月3日，他已经步行1200多公里，预计9月初抵达终点拉萨。

温州网讯 8月3日，在西藏波密，徒步者阿坚度过了他29岁的生日，这一天也是他从四川雅安徒步进藏的第81天。“今天给自己放个假，休整一天，终于住上了酒店，好好休息下。”阿坚说，他与途中结识的两位伙伴一起吃顿饭，就当庆生了。

阿坚，温州苍南灵溪人，在丽江开民宿已有八年。去年，一场感情挫折让他一度消沉。“我感觉自己憋得慌，就想出来散散心。”尽管家里人强烈反对，但他还是决定出发。此外，阿坚还说，“我曾经在拉萨服役两年，一直梦想着可以徒步走到拉萨。”

已经徒步1200多公里 预计9月初抵达拉萨

“青春没有售价，一路走到拉萨。”喊着徒步圈流传的这句话，5月15日，他从四川雅安启程，沿着G318川藏线徒步前往拉萨，路程近2000公里。截至8月3日，他已经步行1200多公里，预计9月初抵达终点拉萨。

“没有任何线路规划，就是跟着导航走。”阿坚说，装备也很简单，出发时，他拉着一辆推车，装着锅碗瓢盆、帐篷、睡袋等装备，后来推车和厨具都送了人，换成了二三十公斤重的背包。

“起初我民宿的一名员工陪着我走了一段路，后来他回去了，剩下我独自前行。”阿坚说，走到康定时，遇到了搭档“罗立”；到了怒江大桥，又遇到了浙江老乡“雷子”，于是三人结伴同行。

为了节省开支，大部分时间他们在路上搭帐篷过夜，每隔半个月住一次酒店，洗个澡，清洗下衣物。

说起一路的艰辛，阿坚坦言，“累倒是其次，最难熬的是孤独。”经过人烟稀少的路段，几十公里不见一户人家，连续十几天靠泡面充饥。“刚开始，我在社交媒体上分享日常，后来为了让枯燥的徒步变得有趣些，就开始直播了。”阿坚说。

入藏第一天，阿坚就遇上了麻烦。他去接水烧饭时不慎摔倒，小腿刮伤严重，当地医院医生建议住院抗菌治疗，但他选择保守处理，休养了十余天，伤势好转后再度上路。“这十几天里，满眼都是大自然美丽的风光，心情变得舒畅，忘记了烦恼，可以说是大自然的美治愈了我破碎的心。”阿坚说。

在风景优美的川藏线上，阿坚曾遭遇多次险情。他回忆说，刚过怒江大桥，落石就砸到他们三人前方不远处。途中，他们还曾遇到过孤狼，靠点火才将其驱离，也曾依稀听过熊的嘶吼。

当然，路上也有许多温暖与喜悦。阿坚说，美丽的风景、途中结识的伙伴，以及沿途遇见的陌生人的加油鼓劲，给了他一直走下去的勇气。

徒步81天瘦了十几公斤 走坏2双运动鞋2双拖鞋

81天的徒步，在阿坚身上留下了明显的印记。

“整个人黑得自己都不认识了，手上脱了皮。”阿坚发来徒步川藏线的照片，笑着说，身高1.81米的他，出发前82.5公斤，如今70公斤，整个人看上去精瘦了许多。

阿坚描述了他一天的徒步行程，每天早上睡到9点或10点，吃过中饭，走到晚上。“每天都会直播徒步过程，日均步行3万多步，可以走20多公里，状态好的时候可以走30公里。”阿坚说，目前已走坏2双运动鞋、2双拖鞋。

“踏上徒步西藏的路，只为把破碎的‘自己’一点点捡回来，重新拼好，现在心情好多了。”电话那头，阿坚笑着说，徒步是疗伤的一个过程。

“到了拉萨，第一件事就是和战友见面，我们已经约好了。”阿坚说，“曾经和战友们吹过的牛，如今即将实现。”

之后，他还会去阿里地区待上半个月，再自驾去新疆。“我给自己放了一年假。”

面对网友对其徒步真实性的质疑，阿坚回应称，每天都会通过直播记录行程，以此证明全程皆为真实徒步。至于有人怀疑他借徒步博取流量，阿坚解释，出发时只是想记录日常生活，后来途中过于枯燥，才开启直播，既为打发时间，也给自己解解乏。

来 源：温州都市报

原标题： 苍南小伙沿川藏线走向拉萨 81天已经徒步1200多公里

记者 黄梦思

本文转自：温州新闻网 66wz.com