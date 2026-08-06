永嘉县委召开座谈会征求老干部意见建议

永嘉发布 2026-08-06 10:14:42

8月5日，永嘉县委召开老干部意见征求座谈会，深入学习贯彻省委十五届九次全会、市委十三届十次全会精神，征求对县委十四届十次全体会议报告的意见建议。

8月5日，永嘉县委召开老干部意见征求座谈会，深入学习贯彻省委十五届九次全会、市委十三届十次全会精神，征求对县委十四届十次全体会议报告的意见建议。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话，永嘉县委常委、组织部部长黄益文参加会议。

会上，永嘉县委办介绍了县委十四届十次全会报告的起草情况。老干部们围绕民生实事、生态环保、老龄工作、社会治理、城市建设、产业发展等方面畅所欲言、提出意见建议。吴呈钱认真倾听、详细记录，不时就具体问题与大家交流讨论，对老干部们积极建言献策表示感谢，要求报告起草组认真梳理、充分吸纳，切实把意见建议转化为推动永嘉高质量发展的务实举措。

吴呈钱强调，随着温州“强城行动”、“雁楠飞仙海天游”的深入推进，特别是市委全会提出“推动永嘉从调出县向经济强县迈进”，进一步提振了永嘉县上下高质量发展的信心和决心，可以说永嘉发展机遇和挑战并存，我们要牢牢把握创新永嘉建设在全局工作中的战略地位、人工智能大时代赋予创新永嘉建设的重大机遇，推动创新永嘉建设全面成势，加快建设经济强县，打造高质量发展建设共同富裕示范区县域样板。老干部是永嘉改革发展的亲历者，是永嘉的宝贵财富，希望继续发挥“智囊”作用、“人脉”优势、“监督”作用，围绕县委县政府中心工作，尤其是在产业转型、城市建设、旅游发展、共同富裕等方面，多出好点子好办法，及时反馈工作落实中的不足之处，继续为永嘉发展发光出力。县委将用心用情做好老干部工作，切实做到政治上尊重、思想上关心、生活上关怀，为老干部学习生活、发挥作用创造更好条件。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委召开座谈会征求老干部意见建议

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com