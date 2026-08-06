文成县领导走访慰问优秀高中毕业生代表

文成发布 2026-08-06 10:14:42

承载着祝贺与关怀，连日来，罗招政、杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导走进2026年优秀高中毕业生代表家中，为他们送去美好祝愿和殷切希望，并通过他们向今年高考取得优异成绩的全县莘莘学子和广大教育工作者致以诚挚慰问和衷心感谢。

承载着祝贺与关怀，连日来，罗招政、杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导走进2026年优秀高中毕业生代表家中，为他们送去美好祝愿和殷切希望，并通过他们向今年高考取得优异成绩的全县莘莘学子和广大教育工作者致以诚挚慰问和衷心感谢。文成县领导林伟等陪同。

罗招政走访慰问优秀高中毕业生陈涛

在今年的高考中，陈涛、邢育宁以优异成绩分别被清华大学、浙江大学录取。县委书记罗招政一行先后来到陈涛、邢育宁家中，与他们及其家人亲切交谈，关切询问他们的学习生活、兴趣爱好及未来规划，对他们在今年高考中奋勇争先、取得优异成绩致以热忱祝贺，感谢他们为全县学子树立了勤奋拼搏、追求卓越的青春榜样，并勉励他们珍惜荣誉、再接再厉，在新的平台上继续书写精彩人生。

罗招政强调，优秀学子是文成县青年的榜样与骄傲。希望大家把步入高校作为人生新的起点，立鸿鹄之志、展骐骥之跃，在浩瀚学海中精进不休。同时，厚植家国情怀，既以真才实学反哺桑梓，更以赤子之心报效祖国，将个人奋斗融入民族复兴的伟大征程中。全县上下要始终把教育摆在优先发展的战略位置，持续加大教育投入，优化教育资源配置。广大教育工作者要坚守立德树人初心，不断提升教育教学质量与业务水平，用心用情办好人民满意的教育，努力培养出更多优秀人才，为我县高质量发展提供坚实支撑。

文成县委副书记、县长杨德听走访慰问了胡炜炜、林鹏，祝贺他们分别考上北京大学和浙江大学。杨德听与两位同学及其家人亲切交流，细听他们的求学经历及未来规划，对他们十年寒窗喜结硕果给予充分肯定，称赞他们是全县青年的骄傲和榜样，感谢家长与学校为社会培养了优秀人才，并勉励他们把金榜题名作为新起点，在更广阔的平台上勤学笃行、全面发展，努力用真才实学报效国家、回馈社会。

杨德听指出，百年大计，教育为本。全县上下要持续深化教育教学改革，全面提升教育质量和办学水平，全县广大教育工作者要坚守为党育人、为国育才初心使命，持续精进教学本领、提升育人质量，用心培育更多德智体美劳全面发展的时代新人。同时，他寄语全县广大青年学子要树立远大抱负，厚植家国情怀，常怀感恩之心，把个人的理想追求融入国家和民族的事业之中，将来为祖国繁荣和家乡建设贡献智慧与力量。

文成县人大常委会主任刘金红先后来到陈嘉俊、林乘宇家中走访慰问。在今年高考中，两人分别以优异成绩被北京航空航天大学和北京理工大学录取。刘金红与两位同学及其家人亲切交流，悉心了解他们的成长历程、专业选择和对大学生活的憧憬规划。刘金红对他们刻苦学习、勇攀高峰的精神给予高度评价，向家长的悉心培育表示感谢，并勉励学子们以大学为新起点，在更高层次、更宽平台上勤学善思、笃行致远，广泛汲取知识养分，不断提升综合素质，努力成长为有理想、有本领、有担当的时代新人，以真才实学报效国家、回馈社会、造福家乡。

文成县政协主席郑文东先后来到林子恩、邢思恬家中，与两位学子及家长亲切交谈，详细询问他们的学习成长经历、录取专业以及未来学业规划，对两人凭借自身刻苦努力，在今年高考中取得优异成绩，成功考入知名高校表示祝贺。其中，林子恩被山东大学录取，邢思恬被中山大学录取。郑文东表示，学子们金榜题名既是个人努力奋斗的成果，也是家庭悉心培育、我县教育高质量发展的生动体现。希望大家树立远大理想，在崭新的大学生涯中，继续保持勤勉好学、求真务实的优良作风，锤炼综合本领、拓宽眼界格局、提升综合素质。

文成县委副书记、社工部部长、政法委书记张呈念先后走访慰问了陈士鹏、赵丁然，两人以优异成绩分别被东南大学和四川大学录取。张呈念为他们成功考入知名高校送上诚挚祝福，并与学子及家长亲切交谈，细致了解他们的备考经历和所选专业，认真倾听他们对大学生活的展望和期待。张呈念肯定了两名学子持之以恒的奋斗精神，同时勉励他们踏入大学校园后，要珍惜学习机会，深耕专业知识，牢记家乡嘱托，在未来学有所成之时主动回馈社会，为家乡建设和祖国发展贡献青春力量。

来 源：文成发布

原标题： 县领导走访慰问优秀高中毕业生代表

记者：夏季 李骏飞 叶厉钦 夏晓强 李友汉 郑坚坚 雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com