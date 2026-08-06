潮新闻客户端 2026-08-06 09:54:22

飞机刚落地温州，俄罗斯客商艾通一行便直奔特技阀门集团的车间，反复核验订购的燃气管道阀门产品。这笔超百万元的首单，从去年俄罗斯石油天然气展上的初次握手，到如今落地执行，只用了短短一年。“各方面都符合我们的严苛标准，我们想继续敲定长期合作。”

共享联盟·永嘉 葛璞瑞 摄

这样的场景，正成为“中国泵阀之乡”永嘉的日常。今年1-6月，永嘉泵阀外贸出口总额突破16亿元，增长曲线背后，是海外买家从“比价”到“比质”的微妙转向。

在特技阀门的外贸部，经理南小娟每天要处理40多封邮件、对接十多位外商，排产计划已铺满至明年3月，仅俄罗斯市场的在手订单就占据大头。更让她惊喜的是，今年首次合作的捷克、阿尔及利亚、波兰客户，无一例外都先来到企业，钻进车间考察生产、管理、设备，才肯放心签约。“价格不再是敲门砖，产品本身才是。”南小娟说。今年特技外贸订单已超9000万元，同比增幅达50%，其中超低温阀门尤为抢眼。南小娟坦言：“我们的低温阀门品质已站上国际一流梯队，客户用订单投了信任票。”

共享联盟·永嘉 葛璞瑞 摄

市场越拓越宽，需求也越分越细。在浙江质胜阀门有限公司，车间里2寸到40寸以上的阀门五花八门，规格各异。加工中心操作员郑联俊一人看管4台机器，每台标配40多种刀具，只为应对每天至少10张不同图纸的个性化工艺。这种“非标化”压力，反过来磨出了企业柔性制造的硬功夫。上半年，质胜阀门已完成了去年全年的外贸总量，与墨西哥、迪拜、阿联酋等十余个国家和地区建立合作，在手订单达8000万元，全年外贸销售额较前年累计增长超165%。

数据为这份“加速度”写下注脚。上半年，俄罗斯稳居永嘉泵阀出口第一目的地国。意大利、阿联酋等新兴市场持续扩大，合计贡献超1.5亿元。车间里机器轰鸣，邮件中询盘不断，永嘉泵阀正以品质为锚，开足马力奔向全年“满堂红”。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 客商刚下飞机就直奔车间“追单” 永嘉泵阀上半年出口超16亿元

记者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 朱若冰 葛璞瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com