文成发布 2026-08-06 10:14:42

8月5日下午，文成县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

8月5日下午，文成县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记罗招政主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作、党外人士座谈会上的重要讲话精神，进一步增强信心、坚定决心，以更大力度、更实举措推动经济持续向新向优向好发展，奋力实现“十五五”开好局、起好步。要继续发挥工业“压舱石”作用，狠抓重大产业项目与工业运行，持续招引水经济、装备制造等亿元以上制造业项目，做大工业经济“净增量”。要深化创新文成建设，加快推进教育科技人才一体改革发展，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局。要着力扩大有效投资，紧盯项目谋划储备、要素申报争取和建设实施一体化推进，强化重大项目全生命周期管理，确保实现投资量、实物量、工作量“三量齐增”。要全力稳外贸促消费，大力发展服务消费，深入打好“稳拓调优”组合拳，加快培育外贸新业态新模式。要更好统筹发展和安全，用心用情保障和改善民生，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。要深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导广大党员干部真抓实干，把学习教育的成效转化为推动高质量发展的实效。要汇聚各方合力，坚持和加强党对经济工作的领导，充分发挥党外人士的独特优势，营造心齐劲足的良好局面。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神，一体贯彻落实中央城市工作会议、省委城市工作会议部署要求，加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。要一体推进“强城”“兴村”“融合”，深入实施新一轮“强城行动”，建强伯温山水智造发展轴，全域建设宜居宜业和美乡村。要加快城市更新步伐，统筹推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，联动推进城中村、危旧房改造，以“绣花功夫”加强城市精细化管理。要优化公共服务供给，坚持以居民需求为导向，突出抓好“一老一小一弱”服务保障，加快补齐民生领域公共服务短板。要提升基层治理水平，积极探索社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行新模式，深化“共享社·幸福里”建设，切实提升基层治理效能和群众满意度、幸福感。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上的主旨讲话精神，统筹推进人工智能产业化和产业人工智能化，加快人工智能全周期发展。要攻坚核心领域，深入实施人工智能创新发展三年行动计划，建设高速、可靠、低延时的算力传输网络。要优化发展生态，完善OPC创业支持体系，推进全社会人工智能通识教育，加强人工智能训练师、AI行业翻译官等职业人才引育。要打造更多场景，实施“人工智能+”融合应用工程，落地一批垂类应用及智能终端产品。要完善治理体系，加强人工智能安全监管，确保人工智能发展安全、可靠、可控。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对基础教育工作作出的重要指示精神，以更大力度、更实举措补短板强弱项，推动文成县基础教育各项工作不断迈上新台阶。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要提升教育公共服务质量和水平，健全与适龄人口消长变迁相适应的教育资源跨学段统筹调配机制。要加强师德师风建设，引导广大教师牢记为党育人、为国育才的初心使命，增强创新精神和实践能力，促进学生健康成长、全面发展。要弘扬尊师重教优良传统，深化实施“礼遇优待”“尊师强教”等政策，让“尊师重教”成为社会风尚。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者：赵鹏鹏 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com