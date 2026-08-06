“螺蛳壳”里怎么做道场？温州鹿城点亮文旅“星星之火”

潮新闻客户端 2026-08-06 09:58:00

螺蛳壳里做道场，做的是精细活，更是长远功。鹿城用“微改造”留住根脉，用“新业态”激活未来，让老街可漫步、古迹可阅读、空间可停留。

连续30场，几乎场场秒空，累计接待观众约3000人次，平均上座率达103%……近期，在温州鹿城吴百亨故居上演的沉浸式话剧《吴家老宅》，掀起了一股观剧热潮。

《吴家老宅》演出现场。受访者供图

千年商港的核心区、温州模式的发源地鹿城，攥着一份厚重的历史家底，也背负老城更新的现实考题：老建筑密集、空间局促，大量低效碎片化空间散落街巷，很难复制大景区、大项目的开发路径。

然而，近年来，在鹿城，类似吴百亨故居这种小而美的文旅新场景正加速涌现。

如果说工业大县比拼的是“链主”和“产能”，那么对于鹿城而言，解题的关键，则在于如何在逼仄街巷、老旧遗存的“螺蛳壳”里，做出引人入胜的文旅“大道场”。

近日，记者走进温州鹿城，探寻这座千年斗城如何打破传统景区与生活区的边界，用“微改造”留住根脉，用“新业态”激活未来，将文旅的“星星之火”燎原成势。

从“点状更新”到“系统叙事”

一个老城区，如何避免陷入“东一榔头西一棒槌”的碎片化改造？

鹿城的答案是：以“大景区”标准全域统筹。

过去，城市建设与文旅发展往往脱节。如今，鹿城在城市更新立项之初便主动介入，联合资规、住建等部门全面普查，摸清了66处历史建筑、8处工业遗存和4大历史文化街区。南戏、海丝、商脉、百工，四大文化脉络被梳理出来，成为规划的底色。

“我们编制了《文旅融合发展规划》，让文化表达有空间、旅游动线有设计。”鹿城区文广旅体局相关负责人介绍。

基于此，鹿城构建起“一核两带十片”的总体格局：以“千年斗城”为核心，瓯江山水文旅带、塘河滨水休闲带为两翼，朔门古港、墨池坊、九山等十大特色片区各展所长。九山主打“南戏文化”，朔门围绕“海丝文化”，五马—墨池深耕“商脉+文脉”。

空间串联，变“珍珠”为“项链”。五马街、公园路、墨池坊等重点片区被打通，形成“慢行优先”的历史街区网络。一条“斗城漫步”Citywalk线路，将散落的历史遗存串珠成链。

在公园路，古戏台延伸出T台，戏曲、走秀直接“种”进人群，解锁了全民互动新密码；在九山书会，沉浸式剧目与“大宋戏仓”市集交相辉映，让游客在烟火气中“入戏入梦”；在墨池坊，书画艺术与老城肌理深度融合，让传统笔墨在老街巷中生根发芽。

公园路古戏台延伸出T台，戏曲、走秀直接“种”进人群。拍友 苏巧将 摄

穿行其间，游客无需奔赴远郊，便能邂逅非遗空间与市井市集。历史遗存不再是孤立的打卡点，而是可漫步、可阅读的城市日常。2026年上半年，全区全域旅游人数超1152万人次，系统叙事带来的乘数效应正在显现。

让低效空间自己“开口讲故事”

城市更新不是简单的“切割与缝合”，而是文化的“嫁接与重生”。在鹿城，低效空间正以三种模式焕新。

第一种，是留住烟火气。双井头马路菜场，日均客流2万人次，叫卖声、鱼饼摊是游客最想感受的“活着的城市”。鹿城坚持“烟火气与时尚范共生”，引导144户经营户成立协会自我管理，让菜场还是那个菜场；在紧邻街巷引入菜生书店、菜场咖啡等60余家特色业态，旧戏台被改造为脱口秀剧场。白天逛菜场尝小吃，晚上看喜剧喝咖啡，双井坊年客流超800万人次、年营收突破亿元，入选浙江省首批城市更新典型案例。

第二种，是唤醒旧记忆。始建于1958年的东屿电厂，是浙南第一座火力发电厂，老温州人称它“温州之光”。保留发电厂房、锅炉机组等核心遗存，汽罐被改造为沉浸式咖啡空间，运煤通道再造为动态景观装置，能源博物馆用多媒体展陈梳理能源发展史。目前，这里年吸引游客超10万人次，成为浙江省唯一入选国家级工业遗产的更新项目。

朔门古港考古遗址公园。鹿城区融媒体中心供图

第三种，是让考古遗址“可读”。2021年，在配合鹿城望江路下穿隧道工程考古中，朔门古港遗址意外现身。面对已开工的望江路下穿隧道工程，市、区两级果断决策：让道路为文物“让路”，为此新增投资超2亿元。这一决策换来的是跨越五代的丰富遗存——9座码头、3艘沉船、10吨龙泉窑瓷片，完整再现宋元海丝盛景，让市民游客亲身感受“一片繁华海上头”的古港盛景。

第四种，是革新旅游公共服务供给机制。鹿城在推进存量建筑活化利用的过程中，探索出公共文化设施“所有权与使用权分置”的改革路径，让沉睡的历史空间变为可进入、可消费的公共服务新场景。永嘉战时青年服务团旧址变身艺文中心，吸引市民游客重温红色记忆；七都罗丹艺术中心由龙形公园闲置空间改造而成，展出70余件雕塑珍品，融合艺术展览、文化休闲与商业服务，成为游客“艺术底下好乘凉”的文旅新地标。

培育生生不息的文旅生态

一个项目火不难，难的是让整座城持续有活力。

鹿城从政策、人才、品牌三个维度，构建起文旅业态创新的生态。

政策赋能，让创新者“有底气”。鹿城出台专项实施意见，重点对特色小剧场、小酒馆（茶咖）、小客栈给予装修补贴、活动补助；创新“外摆服务”机制，让咖啡馆、书店的露天座位成为街景的一部分。目前，全区累计扶持“三小业态”146家，带动社会投资超2亿元。

小剧场内的演出。鹿城区委宣传部供图

聚才引智，让主理人站上“C位”。业态创新的核心是“人”。鹿城建立“主理人库”，面向全国招募创业者。墨池坊“墨咖啡”的主理人是从上海请回的温州籍设计师，双井坊“盘菜生书店”的主理人是返乡创业的90后。通过“主理人共创计划”，定期举办沙龙、组织外出考察，让主理人从“单打独斗”走向“抱团发展”。目前，鹿城新增主理人品牌86家，平均存活率达到85%。

文化赋能，让千年斗城“潮”起来。持续打造的“小剧场消费月”、连续两年举办的“城市喜剧节”，年吸引超15万人次参与；九山书会“大宋戏仓”场场爆满，孵化了《凤冠》《@南戏故里》等沉浸式演出剧目，吸引全国剧迷“为一部剧来一座城”。

暖心服务，让旅途处处“有温情”。在旅游公共服务供给端，鹿城同样以“微改造”思维破题，创新推出“i鹿城文旅驿站”，将行李寄存、旅游咨询等服务植入沿街商户，10家驿站散落五马历史文化街区，织就一张“小而美、暖而精”的15分钟文旅服务网，让游客漫步老城街巷时处处可及、时时可依。

螺蛳壳里做道场，做的是精细活，更是长远功。鹿城用“微改造”留住根脉，用“新业态”激活未来，让老街可漫步、古迹可阅读、空间可停留。这星星之火，正在千年斗城的肌理中，生生不息。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 螺蛳壳里怎么做道场？温州鹿城点亮文旅“星星之火”

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com