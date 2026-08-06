平阳发布 2026-08-06 10:14:42

8月5日，平阳县深化“红色根脉强基工程”全面加强基层党建工作推进会召开。

8月5日，平阳县深化“红色根脉强基工程”全面加强基层党建工作推进会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平党建思想，树牢大抓基层的鲜明导向，扛起“省一大”召开地的使命担当，全力打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板，为平阳县提升发展提供坚强组织保障。

会议通报了中共浙江省委《关于命名第四批“红色根脉”强基（基层党建）示范县（市、区）、示范乡镇（街道）、示范村（社区）的决定》，解读了我县《关于深化“红色根脉强基工程”全面加强基层党建工作的意见》的重点任务。会上，县直部门、乡镇、村社等各领域代表作了交流发言。

孟晓斌指出，近年来，平阳县坚持把基层党的建设摆在首要位置，各级党组织深入贯彻新时代党的建设总要求，抓党建、带全局，思想根基持续筑牢、基层堡垒全域建强、服务大局凝聚合力、队伍建设更加有力、政治生态风清气正，各项工作取得了显著成效。他强调，越是县乡换届之年，越要更加重视抓基层打基础；越是在经济社会提升发展的关键时期，越要重视抓基层党建；越是常态工作，越要节点式去抓基层党建工作。要学思笃行、把牢方向，切实增强抓好新时代基层党建工作的政治自觉，以高质量党建引领高质量发展。

孟晓斌要求，要坚持政治领航、突出凝心铸魂，始终把政治建设摆在首位，抓实政治学习、强化政治执行、严肃政治生活，强化思想政治引领。要坚持服务大局、聚力提升发展，找准党建工作与中心工作的结合点、切入点，锚定发展主战场，紧扣共富主攻点，守牢治理主阵地，真正把党建优势转化为发展优势、治理效能。要坚持大抓基层、推动全域建强，聚焦村社底盘、居民小区、机关党建和新兴领域，与时俱进优化组织设置、完善组织架构，确保各级党组织上下贯通、执行有力。要坚持严管厚爱、锤炼过硬铁军，把队伍建设作为基础性工程，抓好县乡干部培养，强化村社干部管理，发挥党员队伍作用，打造一支忠诚干净担当的基层党员干部队伍。要坚持全面从严、确保风清气正，加强政治监督、正风反腐和集中攻坚，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，不断巩固发展风清气正的政治生态。

孟晓斌强调，要把责任落实到一线，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的意识，推动党建责任层层落实落地。要把资源倾斜到一线，深入践行“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，上下联动把工作重心、资源投入、力量配备向基层一线倾斜。要把督导跟进到一线，突出实绩导向、问题导向，坚持党建工作和高质量发展工作同推进，全力推动我县党建工作再上新台阶。

平阳县领导邱忠瑜、屠霁霞、许绍策、周炜、华怀健、蒋中梁等参加会议。

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原标题： 全县深化“红色根脉强基工程”全面加强基层党建工作推进会召开

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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