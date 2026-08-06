瓯海发布 2026-08-06 10:14:43

8月5日，瓯海区委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署瓯海区贯彻落实意见。

8月5日，瓯海区委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署瓯海区贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议、党外人士座谈会上的重要讲话，对基础教育工作作出的重要指示精神，加强党的建设，深刻领悟党的十八大以来全面从严治党取得的伟大成就和持之以恒推进全面从严治党的重大意义，深入学习贯彻习近平党建思想，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移扛牢全面从严治党主体责任，抓好树立和践行正确政绩观学习教育，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。要广泛团结党外人士，完善协商民主机制，为他们知情明政、履职尽责创造更好条件，进一步发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。

会议强调，要统筹发展和安全，释放经济增长潜能，抢抓政策窗口，加大政策资金争取力度，推进更多重大项目落地；持续激发市场活力，坚持文商旅体融合发展，以消费新业态新模式带动消费新增量；扩大开放能级，打好“稳拓调优”组合拳，提升中胤跨境电商园、1688国际选品中心等平台质效；加快发展新质生产力，做强“一港一谷五院”能级，推动人工智能赋能千行百业；抓实为企服务，深化“两个健康”集成改革，充分激发各类市场主体内生动力。要守牢安全底线，抓实“3030”闭环管控机制，加强重点领域风险隐患排查整治，密切关注台风“白海豚”动态，及时做好防御应对准备，确保社会大局平安稳定。要做优教育保障，全面贯彻党的教育方针，多措并举推进基础教育扩优提质，深化育人方式、办学模式和管理机制综合改革，建强高素质专业化教师队伍，持续擦亮“学在瓯海”教育品牌，充分用好本土红色资源，健全大中小学思政课一体化建设，全面落实立德树人根本任务。

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原标题： 瓯海区委常委会召开会议 学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神

记者：吴佳佳 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com