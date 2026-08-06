鹿城发布 2026-08-06 10:14:43

8月5日，鹿城召开会议，专题研究全区服务业发展工作。

8月5日，鹿城召开会议，专题研究全区服务业发展工作。鹿城区委书记张崇波强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实全国、省市部署要求，推进服务业扩能提质，打造服务业强区，为构建鹿城特色现代化产业体系、塑造高质量发展新优势注入强劲推动力。鹿城区领导何占宇、张伟、叶小剑、王坚出席会议。

会议听取了鹿城区服务业工作基本情况、下步工作重点及发展工作建议。张崇波指出，服务业是鹿城作为温州主城区的核心引擎，要锚定全省“六大高地”建设目标，紧扣省委“6+4”重点产业以及细分赛道，以“抓大培优强基”为路径，清单化梳理重点赛道，推动生产性服务业向专业化和价值链高端提升，促进生活性服务业向高品质、多样化、便利化升级，擦亮“省首批高能级服务业创新发展区”“中国楼宇经济十大活力城区”等金名片，全力打造生产性服务业集聚区与生活性服务业标杆区。

张崇波强调，要深耕生产性服务业，铸强高质量发展核心引擎，聚焦科技服务、数智经济、现代金融、商贸服务等领域，深入实施“人工智能+”行动，培育壮大Token经济，加快培育“5+5+N”现代产业集群，推动现代服务业与先进制造业深度融合。要做优生活性服务业，绘就高品质民生幸福画卷，围绕居民服务、养老托育、健康、文商旅融合等领域，聚焦“一老一小”民生关切，扩大普惠服务与品质服务供给，加速培育“婚庆+”“会展+”“文旅+”等融合业态，推动文旅商体流量高效转化为消费增量，精塑“15分钟品质文化生活圈”。要锚定重点产业领域，构筑创新驱动发展新优势，以瓯江新城和西部时尚城为战略支点，聚焦智能经济、总部经济、商务服务等，加快滨江CBD总部大楼群等标志性成果建设，推动专业市场、数字贸易等集聚发展。要筑牢体制机制保障网，织密高效协同运行体系网，搭建“四梁八柱”整体架构，建立健全“一赛道一专班一方案”工作推进机制，迭代“拨投联动”等机制，引导更多资金投向发展潜力大、带动性强的赛道和项目，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城专题研究全区服务业发展工作 打造服务业强区

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com