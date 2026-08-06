中国新闻网 2026-08-06 10:08:42

8月5日，一名彝族汉子倒酒准备迎接嘉宾。当日，云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县的火把节启幕。千人羊汤锅、磨担秋、民族服饰走秀、篝火狂欢等精彩纷呈的活动，吸引当地各族民众与外地游客共享盛会。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，千人共享羊汤锅。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，当地民众玩磨担秋。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，禄劝各地展示特色产品。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，禄劝火把节启幕。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，一名毕摩撒火把祈福。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，一名女孩身着彝族盛装参加火把节。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，当地民众手持火把参加活动。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，两名彝族女孩点燃火把。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，一名男孩耍火把。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，各民族欢庆火把节。中新社记者 黄兴鸿 摄

8月5日，各族民众欢庆火把节。中新社记者 黄兴鸿 摄

来 源：中国新闻网

原标题： 云南禄劝火把节精彩纷呈 吸引游客共享同乐

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