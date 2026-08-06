新华网 2026-08-06 10:10:36

总部位于法国巴黎的联合国教科文组织5日宣布，根据世界建筑之都联合委员会推荐，北京被指定为2029年联合国教科文组织—国际建筑师协会“世界建筑之都”。

据介绍，“世界建筑之都”计划由联合国教科文组织和国际建筑师协会共同发起，以强调建筑、城市规划、文化、遗产在塑造城市特性和可持续城市发展方面的关键作用。每三年，联合国教科文组织指定世界建筑师大会的主办城市为“世界建筑之都”。

联合国教科文组织表示，北京拥有丰富的建筑遗产与面向未来的城市可持续发展愿景，并凭借将二者有机结合的杰出能力而获此称号。其历史悠久的城市肌理、成效显著的焕新项目和充满活力的建筑文化表明，遗产、创新、社区生活能够相互促进，共筑韧性宜居城市。

联合国教科文组织在其官网新闻稿中说，展望2029年的北京，其卓尔不群的建筑遗产、蓬勃推进的城市转型、面向未来的发展愿景，必将激发新一轮国际对话，深入探讨建筑在提升人民生活品质、以及为子孙后代守护人类共同遗产方面所发挥的重要力量。

此前曾获得“世界建筑之都”称号的城市包括里约热内卢、哥本哈根和巴塞罗那。

来 源：新华网

原标题： 联合国教科文组织确认北京为2029年“世界建筑之都”

记者：张百慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com