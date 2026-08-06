中国天气网 2026-08-06 10:16:10

今明天（8月6日至7日），我国降雨强度继续减弱，但东北、华北仍多强对流天气，华南受季风低压影响，也将降雨频繁。同时，我国高温范围较大，新疆、甘肃等地以干热为主，中东部地区则将持续大范围桑拿天，局地最高气温可超38℃，公众需及时补水降温，谨防中暑。

我国降雨区域分散 东北华北多强对流华南局地雨势强劲

昨天，随着水汽条件减弱，我国降雨强度也随之减弱，雨区比较分散。监测显示，海南岛、广西中西部、云南西南部、贵州东部、重庆东南部、湖南中北部、湖北西部、陕西中南部、河南西南部、黑龙江东南部等地部分地区出现暴雨到大暴雨。

今明天，我国大部地区降雨的强度会进一步减弱，但东北地区、华北、黄淮西部等地仍多阵雨或雷阵雨天气，局地有短时强降水或雷暴大风；同时，华南受季风低压影响，也将降雨频繁，局地或现大暴雨。

中央气象台预计，今天，黑龙江中东部、吉林北部、陕西中南部、湖南西部、贵州中部、云南南部、广西西部和南部沿海、海南岛等地部分地区有大到暴雨，其中，海南岛西部等地局地有大暴雨。

明天，河北中部、北京西部、重庆西部、贵州东北部、云南大部、海南岛西部、浙江东部沿海等地部分地区有中到大雨，其中，海南西南部等地局地有暴雨或大暴雨。

近期，陕西、云南、黑龙江等地强降雨频繁，需防范降雨叠加可能导致的山洪、地质灾害、中小河流洪水等灾害，公众避免前往山区等危险地带，注意出行安全。

中东部大范围桑拿天持续 东北闷热天气明起有望缓解

未来三天，我国高温范围较大，在西部地区，新疆、内蒙古西部、甘肃西部等地将有持续性高温天气，吐鲁番盆地最高气温可达42℃以上，这些地方以干热为主，天气又热又晒，公众外出需注意防暑防晒，及时补水降温。

今明天，中东部大范围高温闷热天气持续，局地可达38至39℃，并且夜温高，暑热全天无休，8日起高温将逐步消减。大城市中，济南今明天最高气温可达38℃，焖蒸感明显，外出需避开午后气温较高时段，谨防中暑。

今起三天，将有高空槽东移、引导冷空气南下，东北一带少见的闷热天气将得到缓解，明天黑龙江、吉林一带最高气温会降至25℃左右。哈尔滨今天最高气温可达31℃，明后天持续降温，后天将跌至21℃，天气将清凉不少。

来 源：中国天气网

原标题： 我国降雨强度进一步减弱 中东部大范围桑拿天持续局地可超38℃

本文转自：温州新闻网 66wz.com