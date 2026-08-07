新华网 2026-08-07 12:15:48

受高温干旱影响，德国主要河流水位持续走低，其中包括“欧洲运输动脉”莱茵河。业内人士担忧，水深不足大幅压缩船舶载货量、推高航运费用，势必冲击德国工业。

受高温干旱影响，德国主要河流水位持续走低，其中包括“欧洲运输动脉”莱茵河。业内人士担忧，水深不足大幅压缩船舶载货量、推高航运费用，势必冲击德国工业。

莱茵河流经瑞士、德国、法国、荷兰等国，是欧洲重要的内河航运通道。这条河蜿蜒流经德国工业核心地带，沿岸分布了众多钢铁、汽车、化工等企业的厂房，承载着德国约80%的内河航运量。

这是7月30日在德国柏林主火车站拍摄的高温警示显示屏。新华社记者张豪夫摄

据法新社报道，在德国鲁尔工业区重要河港城市杜伊斯堡，钢铁企业蒂森克虏伯公司厂房附近的莱茵河河床已经部分干涸。杜伊斯堡港方面称，当前船舶装载能力仅为正常水平的三分之一左右。船舶载货量下降，使得近几周船舶靠港次数增加50%至60%，也让企业更多依赖较小型船舶、铁路和公路运输。

因载货量受限，运载石油类产品的驳船运输趟次大幅增加，运费随之暴涨。本月，德国工业城市卡尔斯鲁厄运往荷兰阿姆斯特丹、荷兰鹿特丹、比利时安特卫普等海港的成品油运价达到每吨200欧元。荷兰咨询机构“环球洞察”的资料显示，这一运价刷新了2022年8月创下的每吨130欧元的最高纪录。

德国化工企业科思创公司说，莱茵河航运受限已经影响部分厂区的供应与生产。该公司近75%的生产原材料、超过30%的化工制成品依靠莱茵河运输。

总部位于科隆的化工企业兰克塞斯公司形容当前形势“非常严峻”，驳船运量大幅下降，部分装卸作业区已无法使用。

在炼油领域，壳牌表示正加大仓储设施的利用效率，同时尝试将部分货品改由铁路、公路及管道运输。

德国交通部长斯特芬·比尔格6日召集企业高管、航运公司及港口负责人开会，为应对当前危机磋商对策。德国西部莱茵兰-普法尔茨州的经济部长米夏埃尔·埃布林呼吁联邦政府加速推进德国境内莱茵河关键河段的疏浚工程，强调这条战略航道必须保持全年通航。

在德国，公路、铁路等运输方式往往成本偏高且面临多项限制因素，很难取代河流航运：公路方面，德国长期面临卡车司机短缺问题，中东战事又进一步推高燃油价格；铁路方面，德国铁路网负荷早就饱和，铁路货运部门表示正与客户协商，“在现有铁路基础设施运力范围内寻求务实解决方案”。

荷兰国际集团经济师卡斯滕·布热斯基说，2018年干旱曾拖累德国经济增长降低约0.3个百分点，今年干旱造成的经济冲击可能会更为严重。

来 源：新华网

原标题： 载货大减、运价暴涨 莱茵河旱情冲击德国工业

记者 杨舒怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com