新华网 2026-08-07 12:17:03

多位外资金融机构人士表示，尽管面临不少内外风险挑战，但中国经济仍展现出稳定性、确定性以及强大韧性和活力。

7月底召开的中共中央政治局会议指出，“我国经济呈现动能向新、结构向优的发展态势”，同时，“要高度重视经济运行中的困难挑战”。

多位外资金融机构人士表示，尽管面临不少内外风险挑战，但中国经济仍展现出稳定性、确定性以及强大韧性和活力。

上半年，中国国内生产总值同比增长4.7%。其中，硬科技驱动的经济新动能日益成为支撑增长的重要力量。

“中国低成本且庞大的电力容量、持续增长的人才库以及在大模型和物理AI领域的领先布局，推动AI产业链快速发展。”野村全球宏观研究主管及全球市场研究部联席主管苏博文表示，深度求索、月之暗面等中国企业发布的开放权重模型，不仅性能突出，且词元调用成本低，有助于扩大AI在更多领域的应用范围。

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，中国在先进制造领域的竞争优势同样突出——新能源汽车全球渗透率超六成，新型储能总装机约占全球份额50%，创新药对外技术授权交易额快速提升等，构成了外资对中国硬科技领域及制造业龙头企业的长期投资逻辑。

7月19日，在2026世界人工智能大会上，一台机器人从工作人员手中接过物品。新华社记者黄晓勇 摄

当前中国经济运行也面临一些困难挑战，中共中央政治局会议在部署下半年经济工作时强调，“宏观政策要发力提效”“加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给”。

星展银行经济研究部高级经济学家周洪礼注意到，当前，供强需弱矛盾仍较突出，居民消费及部分企业盈利依然承压。他认为，作为扩内需、稳增长的重要抓手，“六张网”规划建设短期内能有效对冲民间投资的下行压力，中长期有望显著降低全社会的物流与能源成本，优化资源配置，拉动潜在经济增速。同时，更具韧性的新型基础设施有助于加强供应链安全，降低面对外部冲击与地缘政治风险时的脆弱性。

在不少外资金融人士看来，落实好各项政策措施将是下半年中国经济持续向好的关键所在。“经济运行需要‘松刹车’与‘踩油门’配合。”瑞银证券中国首席经济学家宋宇表示，一方面，加快财政支出和债券资金使用进度、谋划出台增量政策，并推动财政金融政策更好协同，另一方面，破除制约居民消费的障碍，给企业营造更好的营商环境，将进一步稳定市场预期，提振消费者、企业和投资者信心。

“随着逆周期调节加力，宏观政策落地显效，中国经济有望在下半年呈现稳中有进的运行轨迹，全年主要预期目标预计将顺利实现。”周洪礼说。

来 源：新华网

原标题： “新”意盎然，外资机构持续看好中国经济

记者 任军

本文转自：温州新闻网 66wz.com