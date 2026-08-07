新华网 2026-08-07 12:18:07

1945年8月6日，为促使发动侵略战争的日本尽快投降，美军向广岛投放了一颗原子弹，这枚原子弹在圆顶屋附近的上空爆炸。81年后，反对日本“核武装”、呼吁日本坚守和平的声音一遍遍回荡在圆顶屋前。

在日本广岛市中心，有一处原子弹轰炸留下的遗址。这栋建筑墙体破损、砖石裸露，因其屋顶的圆形金属框架残骸，被人们称为“原子弹爆炸圆顶屋”。

1945年8月6日，为促使发动侵略战争的日本尽快投降，美军向广岛投放了一颗原子弹，这枚原子弹在圆顶屋附近的上空爆炸。81年后，反对日本“核武装”、呼吁日本坚守和平的声音一遍遍回荡在圆顶屋前。

这是8月6日在日本广岛和平纪念公园附近拍摄的原子弹轰炸留下的遗址。新华社记者 胡晓格 摄

从当地时间5日18时起，大批日本民众陆续来到“原子弹爆炸圆顶屋”前举行集会，呼吁日本反省侵略历史，抗议高市早苗政府涉核武动向。

长期以来，日本政府把日本描绘成原子弹轰炸的“受害者”，却鲜少提及历史背景，更没有提及日本二战期间对中国及亚洲其他国家犯下的滔天罪行。

家住广岛的抗议者八木康行说，广岛遭受原子弹轰炸，其历史根源在于此前日本对中国、朝鲜半岛和东南亚等地的侵略。

“我们不能仅仅停留在‘受害者’意识上，作为曾经的加害者，日本不能让这样的事（侵略战争）再次发生，绝不能重蹈覆辙。”抗议者山本敏子说。

8月5日，民众在日本广岛和平纪念公园参加集会。新华社记者 胡晓格 摄

日本作为世界上唯一遭受原子弹轰炸的国家，本应深刻反省历史，坚持走和平发展道路，以实际行动取信于国际社会。然而，高市政府不仅没有反省侵略历史，反而加速推进扩军备武政策，甚至在“核武装”问题上不断试探，充分暴露出日本保守势力的“再军事化”和拥核野心。

去年11月，日本媒体披露，高市政府企图在2026年年底修订“安保三文件”时，修改“无核三原则”中不运进核武器的原则。12月，日本首相官邸官员又扬言“日本应该拥有核武器”。今年7月，日本防卫大臣小泉进次郎公然声称，日本应“毫无禁忌”地讨论与核武器相关的政策。这一系列涉核图谋与言论引发日本国内和国际社会广泛担忧。

8月5日，民众在日本广岛和平纪念公园参加集会。新华社记者 胡晓格 摄

从日本京都赶来的抗议者松生麻由里说，基于广岛和长崎的惨痛教训，日本本应传递和平理念。然而，当前的动向却显示，日本“走向了完全相反的方向”。

日本共产党委员长田村智子5日晚在“原子弹爆炸圆顶屋”旁接受记者采访时说，修改“无核三原则”是绝对不能接受的。如果允许运进美军核武器，甚至让搭载核武器的美军核动力潜艇部署在日本，那么日本就会沦为美军实施核打击的前沿据点，“这是绝对不能容许的”。

当地时间6日0时，一群日本年轻人来到圆顶屋前举行抗议。“反对战争”“绝不允许修改‘无核三原则’”“不能重蹈广岛和长崎的覆辙”……一声声抗议口号，在暗夜中久久回荡。

来 源：新华网

原标题： 日本广岛废墟旁响起抗议声：勿忘历史 拒绝拥核

记者 陈泽安 胡晓格

本文转自：温州新闻网 66wz.com