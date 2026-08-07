法国下周开始禁止“未经同意的电话营销”
新华网 2026-08-07 12:18:47
法国将从11日开始实施一项保护消费者权益的新法律，禁止“未经同意的电话营销”行为，违者可能面临数万至数十万欧元罚款。
法国将从11日开始实施一项保护消费者权益的新法律，禁止“未经同意的电话营销”行为，违者可能面临数万至数十万欧元罚款。
美联社6日报道，据法国政府部门估算，法国大约四分之三的人每周接到至少一个营销电话。根据法国先前的监管法规，消费者想要躲开这类电话，必须向特定政府服务机构登记自家电话号码。但消费者权益团体说，部分客户呼叫中心对这类登记名单视若无睹，电话照打不误。
7月21日，行人从法国首都巴黎街头的夏季打折季海报旁走过。新华社记者邬惠我摄
法国11家消费者权益团体于2024年联名呼吁立法取缔这类“侵犯消费者日常生活”的电话营销行为。马克龙政府去年推动议会通过法案，新法定于本月11日生效。法国竞争、消费者事务与反欺诈总局办公厅主任艾丽斯·维尔科说，新法“禁止企业在未事先征得消费者同意的情况下联系对方，而消费者可随时撤销同意”。
处罚措施方面，任何拨打非法营销电话的个人将面临每通电话最高7.5万欧元的罚款，对企业的罚款上限则为每通电话37.5万欧元。消费者可向指定政府网站举报非法电话营销行为。
来 源：新华网
原标题： 法国下周开始禁止“未经同意的电话营销”
记者 沈敏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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