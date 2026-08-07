温州发布市区台风蓝色预警信号

温州新闻网 2026-08-07 12:51:15

温州网8月7日讯（记者 诸葛之伊）温州市气象台于8月7日11时13分发布温州市区台风蓝色预警信号。受今年第13号台风“白海豚”影响，预计明天龙湾区沿海海面风力逐渐增强至9级，明天夜里到后天温州市区内陆和沿海平原、沿海海面风力将分别增强至10-12级和13-15级，明天夜里起市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，后天阴有大暴雨。

本文转自：温州新闻网 66wz.com