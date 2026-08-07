“新疆阿勒泰八月能滑雪”不实（2026·08·07）

全国网络辟谣 2026-08-07 17:48:42

辟 谣 “新疆阿勒泰八月就能滑雪”不实

详情：近日，有自媒体发布短视频称“8月3日新疆将军山现已开放滑雪，新雪季正式运营”，引发关注。经核查，网传信息不实。当前，位于新疆阿勒泰的将军山国际滑雪度假区处于夏季运维阶段，平均气温达到零上20摄氏度，雪道封闭管控、造雪设备未启动。现阶段仅开放夏季文旅业态，可乘坐缆车观光、观景休闲，暂不具备滑雪运营条件，不存在对外开放滑雪的情况。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号、金山网信）

误 区 立秋=入秋，天气马上转凉？

真相：不少人认为立秋意味着入秋，天气马上就要转凉，这是常见的认知误区。事实上，立秋是一个对于古代农业生产更有意义的节气，并非现代气象意义上的入秋起点。按照国家气象标准，真正的入秋，需满足连续5天日平均气温稳定降至22℃或以下。而立秋多在三伏期内，我国除东北北部、青藏高原等高纬度、高海拔区域之外，绝大部分地区立秋期间平均气温仍高于22℃，暑热依然明显，还可能遭遇“秋老虎”。

因此，立秋并非暑热的终点。真正普遍感受到秋凉，可能要等到白露节气前后。大家仍要做好防暑降温，切勿凭节气判断冷暖。（来源：青岛互联网联合辟谣平台）

通 报 湖北襄阳公布8起打击整治网络谣言违法犯罪典型案例

详情：湖北襄阳公安机关聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出违法犯罪行为，持续加大打击整治力度。现通报8起网络谣言典型案例。

案例1 网民石某在网络社交平台发布“南漳县因为学习跳河的学生已经有好几个了”的虚假信息，属地公安机关已对石某批评教育，责令删除不实帖文。

案例2 网民李某在网络社交平台发布“南漳小河溺死一大一小两人”的虚假信息，属地公安机关已对李某批评教育，责令删除不实帖文。

案例3 网民莫某为博取流量、吸引关注，在网络社交平台发布“两女生举办同性恋结婚”的不实营销剧本视频，造成不良社会影响。属地公安机关已依法对莫某作出行政处罚。

案例4 网民曾某在网络社交平台发布“邻村有两口子因高温热死”的虚假信息，属地公安机关已对曾某批评教育，责令删除不实帖文。

案例5 网民任某为博取流量、吸引关注，在网络社交平台发布“关于驾考改革”的虚假信息，造成不良社会影响。属地公安机关已依法对任某作出行政处罚。

案例6 网民张某在网络社交平台发布“襄阳中考分数线录取不公”的虚假信息，属地公安机关已对张某批评教育，责令删除不实帖文。

案例7 网民王某在网络社交平台发布“襄阳一小区因停车场收费与物业发生冲突”的大量不实解读信息。属地公安机关已对王某批评教育，责令删除不实帖文。

案例8 网民姜某为博取流量、吸引关注，在网络社交平台发布“南漳县三岔口隧道工程质量弄虚作假”的虚假信息，造成不良社会影响。属地公安机关已依法对姜某作出行政处罚。（来源：“襄阳网警”微信公众号）

通 报 广东韶关依法查处2起涉灾网络造谣案件

详情：近日，某网络社交平台流传一则题为“广东韶关本地隧道被水淹没”的视频，引发关注，浏览量达2.2万次，造成不良社会影响。经属地公安机关核查，系王某为博取网络关注、增加个人账号粉丝数量，利用AI特效功能制作虚假场景视频，并发布至网络平台。到案后，王某对上述违法事实供认不讳，并主动配合删除相关视频。此外，网民林某某为博取关注、吸粉引流，将2022年发生的水灾视频在其短视频账号发布，并在评论区谎称是“今年前几天”。视频发出后，误导网民关注和讨论，影响防汛救灾工作正常开展。目前，林某某已被属地公安机关依法行政处罚。（来源：“平安韶关”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com