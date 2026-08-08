台风“白海豚”逼近！温州提升防台风应急响应为Ⅱ级
温州新闻网 2026-08-08 08:34:00
温州网讯（记者 潘涌燚）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月8日8时起将防台风应急响应提升为Ⅱ级。
今年第13号台风“白海豚”较大可能于 9日晚上到 10 日早晨在舟山到福鼎一带沿海登陆。受其影响，预计今天我市沿海风力增强到10-12级，9日11-13级，今天夜里我市有大到雨暴、局部大暴雨，9日暴雨到大暴雨、部分特大暴雨，10日暴雨到大暴雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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