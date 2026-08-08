温州启动水上防台I级应急响应
温州新闻网 2026-08-08 09:18:37
经研究，决定于8月8日8时启动水上防台I级应急响应。
温州网讯 今年第13号台风“白海豚”（强台风级），8月8日7时中心位于北纬26.9°东经126.3°，距温州偏东方向约570公里的洋面上，中心气压950百帕，近中心最大风力14级，目前正以10-15公里/小时的速度向偏西方向移动。经研究，决定于8月8日8时启动水上防台I级应急响应。具体要求如下：
一、迎战台风正面登陆。各地、各成员单位要发扬连续作战精神，克服松懈麻痹思想，坚守岗位，全力以赴抓好防台工作。
二、加强防台措施核查。各成员单位要利用合风登陆前的有限时间，再次核查防台措施落实情况，确保落实到位。各地要加强乡镇纳规船等管控，防范小型船舶冒险开航。
三、做好应急抢险准备。各地、各成员单位要加强应急值班力量，值班人员到岗到位，落实24小时应急值班要求。各救助力量要处于防台应急状态，保持信息畅通，备妥抢险救援物资，突发险情发生时能快速响应，高效处置。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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