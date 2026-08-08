温州交运 2026-08-08 09:23:24

为全力应对今年第13号台风“白海豚”，确保公交线路运行及乘客出行安全，温州市交运集团将根据防汛防台应急响应等级，结合气象实时变化、道路通行条件等情况，对相关公交线路动态实施临时停运、恢复运营等调整。

为全力应对今年第13号台风“白海豚”，确保公交线路运行及乘客出行安全，温州市交运集团将根据防汛防台应急响应等级，结合气象实时变化、道路通行条件等情况，对相关公交线路动态实施临时停运、恢复运营等调整。为方便广大市民及时、精准掌握市区公交线路最新动态，相关信息将通过官方微博“温州交运集团”实时发布。

截至8月7日20点，已经调整的线路如下：

·停运水上巴士1号线。

·停运园博园接驳线。

·停运山区线路23条。12路、72路、112路、135路、庙益班线、外叶班线、大川班线、仙宅山旅游专线、犁头垟旅游专线、曹平旅游专线、桂川旅游专线、包岙班线、大罗山班线、盘垟旅游专线、鹿城村村通1号线、2号线、3号线、5号线、6号线、瓯海村村通1号线、2号线、3号线、5号线。

·截短137路运营范围。目前截短至小源运营。

来 源：温州交运

原标题： 第13号台风“白海豚”期间，市区公交线路实施动态停运

本文转自：温州新闻网 66wz.com