温州市区发布台风黄色预警信号
温州新闻网 2026-08-08 09:25:42
温州网讯 温州市气象台2026年08月08日07时40分将温州市区台风蓝色预警信号升级为台风黄色预警信号：受今年第13号台风“白海豚”影响，预计今天龙湾区沿海海面风力逐渐增强至9级，夜里到明天温州市区内陆和沿海平原、沿海海面风力将分别增强至10-12级和13-15级，今天夜里起市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，明天和后天阴有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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