温州日报 2026-08-08 09:39:16

气象部门预计“白海豚”可能于9日下午到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆，登陆时强度为台风级或强台风级，9日我市将迎来此次台风影响的最强时段，可能出现大暴雨甚至特大暴雨。

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”正加速向我国东南沿海逼近。8月8日，受其外围环流影响，我市沿海海面风力将增强至10—12级，夜里起雨势将明显加大，局部暴雨。气象部门预计“白海豚”可能于9日下午到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆，登陆时强度为台风级或强台风级，9日我市将迎来此次台风影响的最强时段，可能出现大暴雨甚至特大暴雨。

据中央气象台预报，“白海豚”目前正以强台风级或台风级强度向我国沿海靠近。9日沿海风力将达11—13级，台风中心经过的附近海域更可达16级以上。沿海平原和内陆地区8日风力可达6—8级，9日将骤增至10—12级，台风中心经过的附近区域可达15级以上。

雨量方面，8日白天我市部分区域阴有阵雨或雷雨，夜里转为中到大雨、局部暴雨；9日雨势最为猛烈，预计可达大暴雨、部分特大暴雨量级；10日仍有暴雨到大暴雨；11日雨势减弱，转为阴有阵雨。由于“白海豚”后期路径和具体登陆点尚存变数，不同登陆位置带来的雨量差异显著：若在瓯江以南登陆，全市面雨量（8日20时至11日20时）将达250—350毫米，部分区域400—500毫米，个别站点可能出现800毫米以上的极端降水；若在瓯江以北登陆，全市面雨量为150—250毫米，北部可达300—500毫米，南部100—200毫米，个别点仍可能出现600毫米以上的强降水。

气象部门提醒，台风“白海豚”强度强、风力大、影响时间长，出海船舶应及时归港避风，海上作业和海上生产需做好防风准备，沿海景区及涉岛旅游应加强安全管理。此次台风雨量大、持续时间长，各地需严密防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。

来 源：温州日报

原标题： 台风“白海豚”或在苍南到象山一带沿海登陆

我市今日沿海风力增至10—12级，夜里起暴雨来袭

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com