温州日报 2026-08-08 09:58:58

连日来，龙湾区综合行政执法局抢抓台风登陆前的作业窗口期，对主次干道、低洼易涝路段的雨水箅子、雨水井开展拉网式排查清理，确保排水系统以最佳状态迎战台风。

温州网讯 随着台风“白海豚”持续逼近，我市将迎来强降雨。连日来，龙湾区综合行政执法局抢抓台风登陆前的作业窗口期，对主次干道、低洼易涝路段的雨水箅子、雨水井开展拉网式排查清理，确保排水系统以最佳状态迎战台风。

此次清疏工作聚焦主次干道、历史积水点等关键区域，采用“人工+机械”协同作业模式，重点攻坚堵塞严重的雨水管网入口。环卫工人手持铁丝、长臂夹等工具，逐一对道路两侧雨水箅子进行清掏，清理内部落叶、淤泥、塑料袋等杂物；市政养护队伍调配高压冲洗车、吸污车等专业设备，对垃圾、油污淤积严重且人工难以清理的节点进行深度疏通，彻底清除管道内壁附着的顽固淤积物，从根本上提升管网过水能力。截至目前，已累计疏通雨水箅子及雨水井867座。

针对片区近海、台风风险叠加的特点，龙湾区综合行政执法局海城中队结合历年防台经验，同步抓实“脚下”“头顶”双安全巡查。地面层面，重点排查低洼积水路段、沿海排水口，及时清理淤积杂物、畅通排水通道；高空层面，全面检查户外广告、临街悬挂物，整治松动、破损等隐患，严防高空坠物事故，织密沿海防台安全防线。

台风影响期间，该局将严格落实24小时值班值守制度，应急抢险队伍全员在岗待命，抓实抓细各项防御措施，全力守护城市排水系统正常运转。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾：清疏867座排水设施

记者 陈圆圆 通讯员 陈小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com