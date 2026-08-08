温州日报 2026-08-08 09:58:58

台风即将来临，洞头落实各项防台避险举措，全域开放公共停车场供市民免费避险停车。

温州网讯 台风即将来临，洞头落实各项防台避险举措，全域开放公共停车场供市民免费避险停车，同时全面关停辖区所有涉海景区景点，通过24小时值守巡查、重点点位隐患排查等一系列举措，织密安全防护网。

昨天，洞头城发建设控股集团有限公司发布公告，由其运营管理的15处公共停车场供市民免费停放。这15处公共停车场分别为：府前广场停车场、县前路停车场、顶寮路停车场、洞头剧院停车场、迎宾路下方停车场、岭背1号停车场、岭背2号停车场、岭背3号停车场、育才路停车场、赴学路停车场、新城商厦地上停车场、光明巷停车场、风门停车场、同心公园停车场、便民服务中心，共1300余个车位，免费时段从8月7日12时起持续到台风应急响应解除。

来 源：温州日报

原标题： 洞头：免费开放1300余个公共车位

记者 黄文盈 通讯员 何琰 庄缘

本文转自：温州新闻网 66wz.com