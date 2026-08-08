温州日报 2026-08-08 09:58:00

连日来，面对台风“白海豚”带来的风雨威胁，乐清海事、交通、农业等相关部门开展持续排查。

在乐清市南岳码头，海上休闲渔船进港停泊，游客有序上岸。蔡宽元 摄

温州网讯 连日来，面对台风“白海豚”带来的风雨威胁，乐清海事、交通、农业等相关部门开展持续排查。

乐清全面落实“船进港、人上岸”防控要求，做到不漏一船、不落一人，坚决筑牢海上防台安全屏障。截至昨日16时，乐清全市741艘重点船舶及相关人员均已管控到位。同时，14个沿海乡镇滚动巡查107公里海塘，落实防潮准备。

人员安全转移是防台工作的重中之重。乐清严格按照“以图标村、以村标户、以户盯人、以人定位”的工作标准，全面复核辖区转移人员底数，精准摸排风险区域人员情况。同时，细化制定“白海豚”人员转移梯次方案，明确扩面转移范围。截至目前，乐清全市已转移3846人，其中码内转移1164人、扩面转移2682人；避灾安置场所345处、临时避灾点58处，已提前备足72小时生活物资，设施运行正常，可安置群众17万人。

乐清市农业农村局第一时间部署抗台抢收，截至目前已经抢收水果15吨、蔬菜10吨。

昨天上午，乐清市农业农村局工作人员来到位于石帆街道下贾岙村的志丰水稻，帮助农户叶文富采摘和义卖丝瓜。

“最近刚好棚里的丝瓜大批量成熟，最怕大风大雨，该局工作人员来得很及时，不仅给我带来专业的指导，还帮助我抢收成熟蔬菜，特别感动的是他们还帮助我义卖丝瓜，全力减少天气带来的损失。”志丰水稻负责人叶文富说。此外，他们还帮助农户对接了学校、工厂、食堂，希望能降低台风带来的经济损失。

来 源：温州日报

原标题： 乐清：全面筑牢防台防线

记者 程源 乐清融媒记者 小露

本文转自：温州新闻网 66wz.com