温州日报 2026-08-08 09:58:59

此前，受台风“巴威”影响，位于楠溪江下游的沙头镇遭受重创，为防御台风“白海豚”，当地严阵以待。

温州网讯 “山体细微变化肉眼难观测，通过感应装置，实时捕捉山体位移和裂缝等细微变化。”昨天一早，在永嘉县沙头镇，沙头镇党委副书记郑明辉和同事们兵分多路，对辖区地质灾害点展开巡查。

郑明辉介绍，当天巡查主要有两个重点：第一个是观察地质灾害点或不稳定斜坡最新状态，查看有没有崩塌或碎石块掉落；第二个是统计目前在住人员，比对原来应转移名单，确认是否有其他人员临时居住。工作人员上门告知群众台风动态，提前做好转移准备，确保应转尽转、不漏一人。

此前，受台风“巴威”影响，位于楠溪江下游的沙头镇遭受重创，为防御台风“白海豚”，当地严阵以待。沙头镇地质灾害点呈“量大面广”的分布特点，针对辖区7处地质条件复杂、变化不易察觉的不稳定斜坡，沙头镇采取“人防+技防”立体化排查模式，设置智能监测站。感应装置通过捕捉位置动态变化，来比对实体山体是否发生位移或开裂，通过多点位统计评估其稳定性。

对于车辆无法抵达或存在临时塌方风险的区域，无人机成为巡查的“急先锋”。在该镇数字作战室的统一调度下，操作员利用无人机对地质灾害点实施空中巡查，实时画面让后方指挥员如临现场。当天，沙头镇辖区内的35处地质灾害点全部完成排查。

地质灾害排查紧锣密鼓，水库巡查工作也同步展开。在沙头镇黄岙水库，水位巡查员潘教长对大坝、溢洪道等关键部位进行拉网式排查，并启动全天候巡查模式。水库借助水位雨量自动监测器、智能监控等设备，实时采集数据，确保隐患早发现、早处置。为应对台风可能带来的强降雨，巡查员提前开闸预泄，主动腾出防洪库容。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉：“人防+技防”排查地灾点

永嘉融媒记者 朱若冰 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com