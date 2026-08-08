温州全域A级景区（景点）临时闭园

温州日报 2026-08-08 09:58:59

自8月6日起，温州各地景区（景点）根据防台部署有序关闭。

温州网讯 受台风“白海豚”影响，温州市已升级全市防御台风应急响应至三级。昨日，记者从温州市文化广电旅游局获悉，自8月6日起，温州各地景区（景点）根据防台部署有序关闭，截至7日18时，我市全域A级景区（景点）已全部临时闭园，各类高风险旅游项目及旅行团均已叫停，各级文博、公共文化场馆同步暂停线下活动。

涉海景区方面，自8月6日18时起，洞头区关闭仙叠岩（大沙岙）、半屏山、望海楼、鹿西、海霞军事文化园、韭菜岙沙滩、中屿景区等全部涉海景区景点，属地街道（乡镇）将对开放式沙滩岙口实施管控。苍南县渔寮、雾城、炎亭、海口、海螺湾五大国有滨海景区同时关闭。

涉水景区紧随其后。永嘉县辖区内所有旅游景区（包括户外运动基地、旅游休闲运动新业态项目）自8月6日18时起暂时关闭，暂停户外大型文体和旅游活动。台风影响期间，楠溪江水域全面禁止漂流、桨板、皮划艇、游船等涉水活动。三垟湿地景区自8月6日17时起关闭，观光车、画舫船、手划船及水上运动中心等项目同步停运。

临山景区同步落实防台措施。雁荡山灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖等景区（景点），自8月6日18时起关闭。乐清市辖区内所有旅游景区及户外游乐场所同步关闭，包括中雁荡山景区、铁定溜溜乐园等。文成县刘伯温故里景区（百丈漈、刘基庙）、铜铃山森林公园、伟人像章文化博物馆、刘英纪念馆等同时关闭。泰顺县辖区内所有A级景区于8月6日18时前全部关停。鹿城区江心屿景区自8月6日18时起关闭，朔门古港考古遗址公园自8月7日起临时闭园。瓯海区、瑞安市等地景区同步落实关闭措施。

来 源：温州日报

原标题： 我市全域A级景区（景点）临时闭园

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com