温州日报 2026-08-08 09:58:58

昨天上午，市综合行政执法局迅速落实省、市防汛部署，全市综合行政执法系统全面转入临战状态，全力守护城市平稳运行与市民出行安全。

温州网讯 为积极应对第13号台风“白海豚”带来的狂风暴雨，昨天上午，市综合行政执法局迅速落实省、市防汛部署，全市综合行政执法系统全面转入临战状态，全力守护城市平稳运行与市民出行安全。

面对第13号台风“白海豚”可能带来的风雨影响，市综合行政执法局坚持“四个宁可”原则，立足台风正面登陆、特大暴雨等极端情况，提前谋划、全域御险，出台了《温州市“城市内涝和城市安全运行风险清单”防御工作方案》，明确巡查重点、管护标准与应急处置流程，为基层一线开展台风防御工作提供清晰指引，把防汛责任落实到每个岗位、每个环节。

“执法蓝”还抢抓前置窗口期，细致开展全域隐患排查。各地执法人员加大路面巡查频次，对下穿立交、地下隧道、易涝点、沿街店招店牌、道路行道树等易出险点位，开展全覆盖、精细化排查整治，及时加固松动设施、清除各类安全隐患。与此同时，做好城市供水、供气日常运维保障，做到发现一处、整改一处，稳步实现风险隐患动态清零。

针对下穿立交、地下隧道等关键点位，执法人员落实“一点一策”精细化管护举措，提前检修、养护防汛设备，补齐各类应急物资储备。目前，全市共有241支防汛抢险队伍、1305名抢险队员在岗待命，配备78台泵车、203台抽水泵，所有人员、设备全天候值守，确保遇有积水险情能够第一时间到场处置。

来 源：温州日报

原标题： “执法蓝”严阵以待防御台风“白海豚”

记者 夏婕妤 通讯员 温综宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com