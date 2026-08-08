温州日报 2026-08-08 09:59:00

全面激活应急响应机制，全市消防救援队伍严阵以待，筑牢防汛防台安全屏障。

温州消防备战第13号台风“白海豚”。肖旭霞 摄

温州网讯 为严密防范第13号台风“白海豚”可能带来的风雨潮叠加影响，有效应对洪涝、地质灾害及各类次生事故风险，温州市消防救援局锚定“一个目标、四个宁可”理念，全面激活应急响应机制，全市消防救援队伍严阵以待，筑牢防汛防台安全屏障。

在指挥方面，温州消防构建“基地指挥部+前方指挥部”双线作战指挥架构，落实24小时值班值守，统筹负责台风路径研判、力量全域调度、上下联动会商及应急物资调拨；前方指挥部根据台风预判路径和影响范围，提前择点进驻高风险区域，深入一线实施扁平化指挥，精准统筹现场救援、属地协同及战勤保障，确保指挥链条畅通高效。

坚持“辖区主战、梯队增援”原则，温州消防已安排4支“前置力量”共8车5艇46人，做好驻防至洞头、乐清、永嘉、龙港等地区的准备；安排5个“蹲点指导组”，做好深入瑞安、平阳、文成、苍南、泰顺等地区帮扶防汛防台工作准备。同时，依托支队级水域救援专业队成立机动救援力量，第一出动10车4艇43人，第二出动13车9艇55人，做好跨区域增援准备。装备保障方面，全市队伍对舟艇、排涝泵组、特种破拆、水下搜救、重型工程机械等装备进行全面检修保养。特别强化通信装备配置，对卫星通信车、单兵4G图传、布控球、卫星电话及各类无人机进行全要素测试，确保“断网、断路、断电”极端条件下通信畅通。同时，配齐配足救生衣、防护套装及72小时自我保障物资，落实油料、备件等耗材储备，确保随时“拉得出、冲得上、打得赢”。

来 源：温州日报

原标题： 温州消防全面激活应急响应机制

记者 杜一川 通讯员 余根铃

本文转自：温州新闻网 66wz.com