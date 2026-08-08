温州抢卸近17.8万吨电煤保供应
温州日报 2026-08-08 09:58:59
温州电煤保供争分夺秒，“信耀”“华润电力6”“福远06”等5艘电煤船在台风来临前抢抓时机完成作业，累计抢卸电煤近17.8万吨。
温州网讯 今年第13号台风“白海豚”正逐步向我国东部沿海靠近。8月6日，停靠在华润电力温州电厂的电煤船“福远05”轮抢抓台风来临前的窗口期，紧急抢卸船上32128吨电煤。
这只是本次防台保供作业的一处缩影。自8月3日16时温州沿海启动水上防台Ⅳ级应急响应以来，温州电煤保供争分夺秒，“信耀”“华润电力6”“福远06”等5艘电煤船在台风来临前抢抓时机完成作业，累计抢卸电煤近17.8万吨。
据了解，华润电力温州电厂地处浙江电网末端，承担着浙南地区能源保供的重要职责，电厂二期两台百万千瓦机组每日电煤需求量约3万吨。
温州海事部门密切关注该台风动向，通过CCTV监控、无人机巡查、海巡艇巡航、执法人员现场检查等方式，为电煤船靠离泊和作业提供全链条精准服务，最大限度为电煤运输提供保障，协助电煤企业提高库存容量，做好能源保供。
来 源：温州日报
原标题： 温州抢卸近17.8万吨电煤保供应
记者 潘培期 通讯员 郑元茹 吴创生
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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