温州园博会微信公众号 2026-08-08 10:04:24

尊敬的游客朋友：

受今年第13号台风“白海豚”影响，我市将迎来持续性强降雨天气。为切实保障广大游客的人身安全，温州园博园自2026年8月8日中午12时起，实行临时闭园管理。

闭园期间，园区内观光车、游船等设施及所有商户门店同步暂停服务，恢复开放时间将根据台风动态和天气情况另行通知，请持续关注“温州园博园”微信小程序或“温州园博会”公众号获取最新信息。请已预约或计划前来游览的游客及时调整行程安排，避免跑空。由此带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解与配合！

如有疑问或需要帮助，请联系园区服务热线：0577-88850888。

特此通告！

温州园博园建设发展有限公司

2026年8月7日

来 源：温州园博会微信公众号

原标题： 温州园博园闭园通告

本文转自：温州新闻网 66wz.com