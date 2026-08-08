温州都市报 2026-08-08 10:36:54

便秘是很多人的日常烦恼，开塞露因使用方便，成了不少家庭常备的“通便神器”。但很多人不知道——操作不当，会出事。

温州网讯 便秘是很多人的日常烦恼，开塞露因使用方便，成了不少家庭常备的“通便神器”。但很多人不知道——操作不当，会出事。

近日，温州市中心医院胃肠疝外科接诊了一位62岁的陈爷爷。他在家自行使用开塞露后，出现持续性便血，腹部CT显示直肠穿孔。所幸送医及时，目前已趋于稳定。

“临床上因开塞露使用不当导致直肠损伤的案例并不少见。”温州市中心医院胃肠疝外科医师林哲介绍，人体直肠肠壁薄、黏膜嫩，且分布着大量毛细血管。开塞露前端是硬质塑料，如果使用时肛门括约肌紧张、角度不对、用力过猛，很容易划伤甚至刺穿肠壁。尤其是老年人肠道黏膜弹性差、血管脆性高，风险更大。一旦发生直肠穿孔，肠道内容物渗入盆腔，会诱发急性腹膜炎、肛周脓肿等危重病症。长期频繁使用开塞露，还会削弱肠道自主蠕动能力，越用越便秘，形成依赖。

针对通便误区，医生提醒：开塞露只能应急，正确操作是关键。开塞露仅适用于粪便干结堵塞时应急使用，不能作为日常手段。使用注意事项：选硅胶或软头开塞露；侧卧屈膝，放松肛门；充分润滑管口后，顺着肠道弧度缓慢插入，不要硬捅猛推；推完药液后夹紧肛门，静置5~10分钟再排便；不叠加、不连续使用。

对于轻中度便秘，首选生活方式调理。多吃富含膳食纤维的食物，每天喝水1500~2000毫升；养成晨起或餐后定时排便习惯；适度运动，顺时针按摩腹部等。

对于较重便秘要就医，在医生指导下，选择刺激性更小、不易产生依赖的药物。

来 源：温州都市报

原标题： 通便神器变“伤身利器” 老人使用开塞露致直肠穿孔

通讯员 胡苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com