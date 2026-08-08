温州都市报 2026-08-08 10:36:54

这些“天然空调房”不仅提供清凉，更融合了怀旧、文旅、餐饮等多元业态，为夏日经济注入新活力。

温州网讯 连日来，温州持续被高温“笼罩”，而分布于市区及苍南等地的防空洞和矿硐却凭借天然凉爽的环境，成为市民和游客争相打卡的避暑胜地。这些“天然空调房”不仅提供清凉，更融合了怀旧、文旅、餐饮等多元业态，为夏日经济注入新活力。

鹿城区华盖山、翠微山两处人防工程避暑纳凉点免费向市民开放，开放时间为每日8：30至17：30，预计持续至9月30日。纳凉点内部温度保持在26℃左右，凉爽宜人，已实现通电、通手机信号、通网络电视和Wi-Fi，并配备桌椅、抽湿机、防暑药品及安保服务人员，定时清洁消杀、免费供应消暑饮品。

苍南矾山镇的南洋312平硐同样人气火爆。该矿硐常年恒温18℃，硐外热浪翻滚，巨大温差使其成为最受欢迎的“天然空调房”。7月16日启动的“非矾之路”系列主题活动，以工业遗产和上世纪80年代复古为主题，设有12米发光鲸鱼光影秀、老矿工电声乐队演奏、川剧变脸、非遗喷火等沉浸式体验，游客还可参与“粮票集章闯关”，兑换怀旧冷饮和文创产品。活动启动以来，景区7月份门票营收同比增长231%，接待游客超2万人次。

此外，市区多处防空洞被改造为消费新场景。景山公园东大门的防空洞咖啡馆全长350米，内部温度约18～20℃，可容纳150多人，营业之余还免费供应伏茶。松台山脚下的防空洞则变身玫嘉酒庄，主打“日咖夜酒”，保留历史标语，营造复古与现代交融的独特氛围，开业仅两个月便吸引众多游客打卡。华盖山人防商业步行街已运营30余年，拥有170多个摊位，至今仍是老温州人记忆中的“百宝箱”。

相关部门提醒，防空洞内外温差较大，市民进入时注意增减衣物，老人、儿童及体弱者不宜长时间停留。

来 源：温州都市报

原标题： 温州“天然空调房”全面开放 防空洞成避暑新宠

记者 小毛

本文转自：温州新闻网 66wz.com